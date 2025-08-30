Amazon frappe fort avec une sélection variée qui couvre tous les besoins essentiels de la rentrée. Les PC portables bénéficient de réductions notables, avec des modèles comme le Dell Inspiron 15,6" proposé à 419 € (au lieu de 599 €) et le Lenovo LOQ 15,6" équipé d’une RTX 4050 à 799,99 € (contre 1099,99 € habituellement), un excellent choix pour les étudiants ou gamers.

Côté périphériques, on retrouve des incontournables comme la webcam Logitech C920 HD Pro, référence du télétravail et du streaming, proposée à moitié prix, ainsi que le pack clavier souris Logitech MK295 Silent, idéal pour travailler sans bruit. Pour booster les performances, la RAM Corsair Vengeance DDR5 32 Go affiche une remise conséquente, parfaite pour les utilisateurs exigeants.

Le stockage externe n’est pas en reste avec le SSD portable SanDisk Extreme Pro 4 To, robuste et ultra-rapide, proposé à 324,09 € au lieu de 405,99 €. Enfin, pour imprimer cours et documents à petit prix, l’imprimante Canon PIXMA TS5350i s’affiche à seulement 59,99 €. En clair : c’est le moment idéal pour renouveler ou compléter son équipement high-tech sans exploser son budget.