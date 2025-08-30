La rentrée approche à grands pas, et Amazon multiplie les bons plans pour alléger la facture high-tech. PC portables, périphériques, imprimantes, tablettes et même stockage externe : voici une sélection des meilleures promotions à saisir sans attendre.
Chaque rentrée rime avec nouveaux équipements : un PC portable plus puissant, une imprimante pour les cours ou le télétravail, un SSD pour stocker ses données ou encore des accessoires pratiques pour booster sa productivité. Bonne nouvelle : Amazon lance une vague de promotions qui tombent à point nommé pour s’équiper à prix réduit. Nous avons sélectionné pour vous 10 offres incontournables à ne pas manquer.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN :
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les 10 offres en promotion à saisir :
- Amazon Fire TV Stick HD à 28,99 € au lieu de 44,99 €
- Apple iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) à 284 € au lieu de 349 €
- Pack clavier souris Logitech MK295 Silent à 29,99 € au lieu de 49,99 €
- Mémoire RAM Corsair Vengeance DDR5 32 Go à 109,24 € au lieu de 163,56 €
- SSD portable SanDisk Extreme Pro 4 to à 324,09 € au lieu de 405,99 €
- PC portable Dell Inspiron 15,6'' FDH à 419 € au lieu de 599 €
- PC portable Asus Vivobook 17.3" FHD à 679,99 € au lieu de 799,99 €
- PC portable Lenovo LOQ 15.6'' (RTX 4050) à 799,99 € au lieu de 1099,99 €
- Webcam Logitech Webcam C920 HD Pro à 52,25 € au lieu de 104,33 €
- Imprimante Canon PIXMA TS5350i à 59,99 € au lieu de 74,99 €
Amazon frappe fort avec une sélection variée qui couvre tous les besoins essentiels de la rentrée. Les PC portables bénéficient de réductions notables, avec des modèles comme le Dell Inspiron 15,6" proposé à 419 € (au lieu de 599 €) et le Lenovo LOQ 15,6" équipé d’une RTX 4050 à 799,99 € (contre 1099,99 € habituellement), un excellent choix pour les étudiants ou gamers.
Côté périphériques, on retrouve des incontournables comme la webcam Logitech C920 HD Pro, référence du télétravail et du streaming, proposée à moitié prix, ainsi que le pack clavier souris Logitech MK295 Silent, idéal pour travailler sans bruit. Pour booster les performances, la RAM Corsair Vengeance DDR5 32 Go affiche une remise conséquente, parfaite pour les utilisateurs exigeants.
Le stockage externe n’est pas en reste avec le SSD portable SanDisk Extreme Pro 4 To, robuste et ultra-rapide, proposé à 324,09 € au lieu de 405,99 €. Enfin, pour imprimer cours et documents à petit prix, l’imprimante Canon PIXMA TS5350i s’affiche à seulement 59,99 €. En clair : c’est le moment idéal pour renouveler ou compléter son équipement high-tech sans exploser son budget.
VPN, antivirus, forfaits mobiles : c'est le moment de faire des économies pour la rentrée
Si Amazon propose de belles promotions sur le matériel, la rentrée est aussi une période idéale pour économiser sur les services en ligne. Les VPN affichent actuellement des prix imbattables, avec des abonnements dès 2 € par mois chez des références comme CyberGhost ou NordVPN, parfaits pour protéger sa vie privée et accéder à des contenus bloqués.
Les antivirus comme Bitdefender ou Norton profitent également de réductions allant jusqu’à -70 %, un bon moyen de sécuriser ses appareils sans se ruiner.
Enfin, les forfaits mobiles et box Internet s’invitent dans la danse, avec des opérateurs comme SFR, Bouygues et RED by SFR qui proposent des offres spéciales rentrée, souvent sans engagement et à moins de 10 € par mois.
Entre matériel et services numériques, la rentrée 2025 est clairement synonyme d’économies. L’astuce consiste à comparer et à cumuler ces offres pour alléger encore plus son budget tout en s’équipant efficacement.