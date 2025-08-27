Comme chaque année, Amazon inaugure la rentrée avec une grande vague de promotions ciblées. Objectif : permettre aux consommateurs de s’équiper avant la reprise, que ce soit en matériel informatique, en accessoires high-tech ou en objets connectés. Les ventes de rentrée sont devenues un rendez-vous incontournable, situé entre les soldes d’été et le Black Friday. Amazon propose des rabais massifs sur ses propres appareils (Fire TV, Echo, Kindle) mais aussi sur de grandes marques comme Samsung, Apple, JBL, Beats ou encore Shokz.

Cette période est idéale pour les familles qui souhaitent renouveler leur équipement sans attendre les grosses opérations de fin d’année. Et avec des réductions allant jusqu’à -60 %, certains deals affichés rivalisent déjà avec les meilleures offres du Black Friday.