Même si nous sommes encore au cœur de ce mois d'août 2025, la fin des vacances d'été approche. Et, toujours sur le plan calendaire, la rentrée des classes se profile. Aussi, dès à présent, profitez des promotions estivales lancées par Keysfan pour vous offrir un logiciel digne de ce nom pour votre ordinateur et commencer l'année scolaire du bon pied !
Dans cet article, vous ne trouverez que des bons plans à saisir sur de nombreux logiciels très pratiques au quotidien. Suite bureautique, système d'exploitation, et bien d'autres compagnons vous attendent à prix largement réduits par rapport aux tarifs pratiqués sur la boutique en ligne de Microsoft, notamment.
En somme, prenez le temps de comparer les offres disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan pour un même logiciel, par exemple Microsoft 365 Professional Plus, et ses différentes versions (2016, 2019, 2021…).
En effet, selon l'appareil dont vous disposez, et les prérequis d'installation imposés par la firme de Redmond, cela pourrait d'autant plus orienter votre choix.
Enfin, avant de vous présenter un large éventail d'offres à saisir pour les soldes d'été 2025 de Keysfan, pensez bien à appliquer les codes promos disponibles en fonction du produit choisi. Et pour cause, vous pourrez ainsi bénéficier de réduction allant de -52%, avec le code promo CLUB52, à -62% avec le code promo CLUB62.
Les 3 offres « Back to School » à saisir :
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clef)
- Clef Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
Voilà 4 offres à moins de 35 euros pour optimiser votre budget
Un nouvel ordinateur ? Voici un système d'exploitation adapté !
Si vous avez profité des soldes d'été 2025 pour vous offrir un nouvel ordinateur, ou tout simplement mettre à niveau votre appareil actuel, vous pouvez faire appel à Keysfan.
En effet, parmi les offres les plus abordables proposées sur cette boutique en ligne, les versions Professional de Windows 10, comme Windows 11, sont disponibles à moins de 15 euros pour un appareil.
Nous vous rappelons de bien vérifier les prérequis d'installation de Microsoft pour vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec le système d'exploitation souhaité.
Et pour bénéficier du prix le plus bas pratiqué par Keysfan, n'oubliez pas d'ajouter le code promo CLUB52 avant de régler votre achat :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
La suite bureautique Microsoft 365 est à petit prix
Microsoft 365 fait partie des suites bureautiques les plus utilisées au monde. Et pour cause, elle se compose de logiciels que l'on ne présente plus, comme le tableau Excel, mais aussi le traitement de texte Word entre autres.
Pour préparer votre rentrée au collège, au lycée, mais aussi en BTS, en classe prépa ou encore à l'université, rien de mieux que de disposer d'une suite bureautique au top.
En plus, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Keysfan vous aide à sauver de précieux euros en appliquant le code promo CLUB62 aux suites bureautiques Microsoft 365 durant ses promotions estivales :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clef)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 32€ (1 clef)
Microsoft 365 dans tous ses états, pour vous, comme à partager
Le prix est dégressif : plus le pack est gros, moins le tarif est élevé
Si, par exemple, vous êtes plusieurs à préparer votre rentrée, ou encore que l'un de vos proches est également intéressé par une mise à niveau de son ordinateur, vous êtes à la bonne adresse.
De fait, Keysfan vous propose un prix dégressif si vous achetez un pack contenant plusieurs licences d'une traite. Par exemple, acheter deux clefs d'un coup pour Microsoft 365 Pro Plus (2021) vous revient à 60 euros, au lieu de 64 euros pour deux achats à l'unité.
Alors, soyez malin, et sollicitez vos amis comme vos proches avant de procéder à votre achat. Et cela, en ajoutant le code promo CLUB62 :
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 60€ (2 clés)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 82€ (3 clés)
Les amis de la Pomme ne sont pas en reste !
Vous avez un Mac sous macOS et vous souhaitez préparer votre rentrée au mieux ? Voici la suite bureautique Microsoft 365 Home & Business !
Pratique, elle vous permettra de faciliter vos travaux de groupe avec d'autres personnes équipées de Microsoft 365, ou encore, d'exporter votre contenu au format de votre choix.
Adaptez, une fois encore, votre achat en fonction des capacités de votre Mac, avec les prérequis selon les versions de Microsoft 365 (2019 ou 2021). Le code promo CLUB62 s'applique à ces offres, pour une réduction de -62% appliquée :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 33€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 60€ (1 clé)
Le pack, c'est donner un coup de boost à votre ordinateur !
Pour gagner du temps, mais aussi de l'argent, Keysfan vous proposer un bundle 2 en 1. D'un côté, Microsoft 365, en version Professional Plus, avec deux éditions, à savoir 2019, ou 2021.
De l'autre, un système d'exploitation, Windows 10, ou Windows 11, en version Professional.
Optimisez donc votre budget avec un prix bas pour le pack de produit proposé. Et le tout, en n'oubliant pas de comparer les capacités de votre ordinateur avec les attentes de Microsoft pour une installation réussie de vos logiciels.
Avant de régler la note, accompagnez-vous du code promo CLUB62 :
- Clef Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
- Clef Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 37€ (1 clé)
- Clef Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 35€ (1 clé)
- Clef Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
Les licences en gros sont aussi en vente !
La rentrée des pros, c'est aussi anticipé par Keysfan. Alors, si vous avez besoin de vous offrir de nombreuses licences d'une traite, voilà des packs adéquats.
Vous profitez d'un prix attractif, en comparaison du prix d'achat à l'unité pour une licence, mais aussi d'une belle capacité d'anticipation :
- Pack Microsoft 365 2019 Pro Plus à 950€ (50 clés)
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1250€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
Bonus : la livraison est rapide chez Keysfan !
Dans la description des produits proposés à la vente, Keysfan vous indique la durée de livraison moyenne. Et, bonne nouvelle, elle est rarement supérieure à quelques heures.
Vous pourrez donc rapidement bénéficier de vos nouveaux achats et les installer sur votre appareil. Toujours dans le descriptif produit, Keysfan vous fait gagner du temps en vous rappelant la procédure à suivre pour une bonne installation de votre logiciel, mais aussi les prérequis de Microsoft (espace disque, version logiciel…).
Vous n'aurez qu'à vous créer un compte chez Keysfan (c'est rapide !) pour recevoir vos logiciels par mail. Pensez bien, en conséquence, à vérifier l'absence de faute d'orthographe, mais aussi vos spams.
Enfin, à toutes fins utiles, Keysfan met à votre disposition son service après vente, joignable 24h/24, 7j/7.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA