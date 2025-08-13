Proton Pass vous aide à garder le contrôle sur vos mots de passe, vos identifiants et vos données sensibles. Et bonne nouvelle : Pass Plus est en promotion avec 50 % de réduction, pour un service complet et respectueux de votre vie privée.
Entre les mots de passe oubliés, les comptes compromis et les formulaires interminables, la gestion de notre vie numérique devient vite un casse-tête. Proton Pass propose une solution complète pour simplifier et sécuriser tous vos accès en ligne, tout en protégeant vos données personnelles. Développé par l’équipe derrière Proton Mail, ce gestionnaire de mots de passe chiffré s’accompagne de fonctionnalités intelligentes : génération d’alias e-mail, authentification à deux facteurs intégrée, partage sécurisé et surveillance du dark web.
Le tout avec une interface claire et accessible, disponible sur toutes les plateformes. Et bonne nouvelle : l’abonnement Pass Plus est actuellement proposé à -50 %, soit 2,49€/mois au lieu de 4,99€, une offre idéale pour adopter de bonnes habitudes de sécurité sans se ruiner.
Proton Pass : une gestion des mots de passe plus simple, plus sûre
Utiliser le même mot de passe partout est risqué. Les oublier ou les stocker dans un fichier texte l’est tout autant. Proton Pass répond à ces problématiques de manière claire : il centralise, chiffre et simplifie tout ce qui touche à vos accès en ligne, que ce soit vos identifiants, vos notes sensibles, ou même vos cartes de paiement. Vous créez un compte ? Proton Pass génère un mot de passe fort, enregistre les infos et les remplit automatiquement au prochain accès. Tout est chiffré de bout en bout, vous seul avez accès à vos données.
Mais ce qui distingue vraiment Proton Pass d’un simple gestionnaire, c’est l’intégration de fonctions utiles au quotidien. L’authentification à deux facteurs (A2F), par exemple, est incluse directement dans l’application. Plus besoin de jongler avec une autre app pour récupérer vos codes : Proton Pass les stocke, les affiche et les renseigne automatiquement. Un vrai gain de temps et de sécurité quand vous vous connectez à vos comptes sensibles.
Autre atout : le système d’alias “hide-my-email”, qui permet de masquer votre vraie adresse mail lors d’une inscription en ligne. Chaque fois que vous créez un compte, Proton peut générer un alias unique pour éviter les fuites, les spams ou les tentatives de phishing. Vos identifiants restent protégés, même si un service tiers est compromis. Pensé pour la vie réelle, Proton Pass allège la gestion des accès tout en renforçant la sécurité, sans complexité ni pub.
Des fonctions avancées pour garder le contrôle sur vos données sensibles
Proton Pass ne se limite pas à stocker vos mots de passe. Le service va plus loin en intégrant des outils pensés pour gérer en toute sécurité des données souvent négligées : notes confidentielles, numéros de carte, fichiers associés à un compte, ou même identifiants à partager. Grâce au système de coffres-forts partagés, vous pouvez transmettre des éléments sensibles à un proche ou un collaborateur, même s’il n’utilise pas Proton Pass. Pratique pour partager le Wi-Fi de la maison, l’accès à un compte commun ou une information ponctuelle, sans compromis sur la confidentialité.
Autre outil particulièrement utile : la surveillance du dark web. Proton Pass vous alerte si votre adresse e-mail ou votre nom de domaine apparaît dans une fuite de données. Vous êtes ainsi informé à temps pour réagir, changer vos mots de passe et éviter des piratages en cascade. La veille s’active en quelques clics et peut couvrir plusieurs adresses à la fois.
Enfin, la migration depuis un autre gestionnaire est simplifiée au maximum. Depuis Chrome, Firefox, Safari ou un service concurrent, vous pouvez importer vos données en 1 clic via une procédure guidée. L’interface, disponible sur desktop et mobile, reste fluide, claire et totalement dépourvue de publicité.
Et pour profiter de toutes ces fonctions avancées sans vous ruiner, l’offre Pass Plus est actuellement proposée à 2,49€/mois au lieu de 4,99€, soit 50 % de réduction sur la formule annuelle. Une excellente opportunité pour sécuriser sa vie numérique avec un outil fiable, open source, et aligné avec les valeurs de confidentialité de Proton.