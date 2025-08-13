Entre les mots de passe oubliés, les comptes compromis et les formulaires interminables, la gestion de notre vie numérique devient vite un casse-tête. Proton Pass propose une solution complète pour simplifier et sécuriser tous vos accès en ligne, tout en protégeant vos données personnelles. Développé par l’équipe derrière Proton Mail, ce gestionnaire de mots de passe chiffré s’accompagne de fonctionnalités intelligentes : génération d’alias e-mail, authentification à deux facteurs intégrée, partage sécurisé et surveillance du dark web.

Le tout avec une interface claire et accessible, disponible sur toutes les plateformes. Et bonne nouvelle : l’abonnement Pass Plus est actuellement proposé à -50 %, soit 2,49€/mois au lieu de 4,99€, une offre idéale pour adopter de bonnes habitudes de sécurité sans se ruiner.