Face à la surveillance omniprésente du web, Proton Mail se positionne comme une solution radicalement différente. Ce service suisse protège vos e-mails grâce à un chiffrement de bout en bout, sans pub, sans pistage, et sans accès à vos contenus, même pour Proton. Et bonne nouvelle : sa formule Mail Plus, est en ce moment proposée à 3,99€/mois au lieu de 4,99€, soit 20% de remise. Une offre idéale pour profiter de toutes les fonctionnalités tout en gardant le contrôle sur vos données.

L'interface reste accessible et moderne, tout en intégrant des outils puissants comme la détection de phishing, la protection anti-traqueurs ou l'envoi sécurisé par mot de passe. Totalement open source et audité de manière indépendante, Proton Mail mise sur la transparence et la confiance. En prime, un outil de migration simplifié vous permet de transférer vos données en un clic pour rejoindre les 100 millions d'utilisateurs déjà conquis.