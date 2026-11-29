Avec son format compact, cette tablette entrerait en concurrence directe avec le nouvel iPad Mini version 2026, ainsi que la Oppo Pad Mini. Ces deux tablettes sont déjà très appréciées sur le marché, mais Xiaomi devrait se mettre au niveau pour tenir le rythme, une dalle OLED s'imposerait donc.

Il s'agirait ainsi de la seconde tablette avec un écran OLED du fabricant, après la Xiaomi Pad 7 Ultra, sortie l'an dernier. Cette dernière reste par ailleurs le modèle le plus haut de gamme du constructeur. S'il est peu probable qu'une version petit format atteigne un tel niveau de finition, Xiaomi pourrait opter pour un appareil haut de gamme, comme le fait déjà la marque à la pomme.