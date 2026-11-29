Une nouvelle tablette petit format avec un écran OLED pour concurrencer l'iPad Mini ? Cette dernière pourrait être chinoise. En espérant que celle-ci propose une dalle 120 Hz.
Selon une fuite récente, le fabricant chinois Xiaomi travaillerait sur un nouveau modèle de tablette haut de gamme au format compact, qui viendrait concurrencer l'iPad Mini (2026) d'Apple et l'Oppo Pad Mini.
Un format proche de la Xiaomi Pad Mini
Xiaomi a lancé en septembre la série Pad 9, présentée comme ses tablettes haut de gamme grand public pour l'année. D'après une fuite révélée par le leaker Smart Pikachu, le fabricant préparerait déjà autre chose : un modèle compact, dans la lignée de la Xiaomi Pad Mini, qui dispose actuellement d'un écran de 8,8 pouces, mais en LCD.
La taille exacte de ce futur appareil n'est pas connue. Selon la fuite et les informations du leaker, il y a fort à parier que l'écran reste sous la barre des 9 pouces.
Une dalle OLED pour tenir le rythme
Avec son format compact, cette tablette entrerait en concurrence directe avec le nouvel iPad Mini version 2026, ainsi que la Oppo Pad Mini. Ces deux tablettes sont déjà très appréciées sur le marché, mais Xiaomi devrait se mettre au niveau pour tenir le rythme, une dalle OLED s'imposerait donc.
Il s'agirait ainsi de la seconde tablette avec un écran OLED du fabricant, après la Xiaomi Pad 7 Ultra, sortie l'an dernier. Cette dernière reste par ailleurs le modèle le plus haut de gamme du constructeur. S'il est peu probable qu'une version petit format atteigne un tel niveau de finition, Xiaomi pourrait opter pour un appareil haut de gamme, comme le fait déjà la marque à la pomme.
Contrairement au nouvel iPad Mini, le modèle de Xiaomi serait uniquement compatible Wi-Fi. Sa présentation est évoquée pour le premier semestre 2027.