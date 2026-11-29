Latécoère fait venir de Corée du Sud 95 % des pièces élémentaires du pavillon, et Figeac Aéro, un sous-traitant du Lot, lui fournit les 5 % restants. « Korean Air (KAL) est notre fournisseur principal pour toutes les pièces élémentaires comme les panneaux, les hublots, donc on reçoit ça par navettes, par bateaux, avec quasiment six mois de délais sur les livraisons », raconte Julien Raynaud, préparateur méthodes chez Latécoère depuis plus de vingt ans.

À Toulouse, les ajusteurs posent d'abord les lisses, ces raidisseurs longitudinaux, sur les sept panneaux du pavillon. Ils joignent ensuite les panneaux entre eux et fixent les cadres, puis ils assemblent les côtés gauche et droit, le panneau du milieu et le plancher. « La dernière étape consiste à mettre tous les supports comme les pièces de tuyauterie et les pièces électriques », indique David Scattolon, ajusteur et formateur. Il faut environ sept semaines pour terminer un pavillon.

Latécoère l'expédie ensuite sur une remorque spéciale, en convoi exceptionnel de catégorie 3. Deux voitures et deux motos l'escortent, avec les forces de l'ordre. « Le tronçon est escorté le matin très tôt parce qu'il y a des horaires très précises pour sortir de Toulouse », explique Mylène Aragon, responsable produit de l'usine. Les équipes le transportent à l'envers. « C'est pour avoir moins de largeur près du sol donc pour croiser les voitures c'est moins de risques », ajoute-t-elle.