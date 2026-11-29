Latécoère a présenté mercredi à Airbus le 2 000ᵉ pavillon d'A330 sorti des ateliers de son usine de la rue de Périole, à Toulouse. Le sous-traitant aéronautique fabrique aujourd'hui quatre de ces tronçons de fuselage par mois, et il veut passer à cinq d'ici deux ans pour répondre à la demande de l'avionneur.
Le pavillon est la partie haute et métallique du fuselage, juste au-dessus de l'aile. Airbus l'appelle tronçon 15, ou T15. Long de 6,5 mètres, large de 5,8 mètres et haut de 3,2 mètres, il pèse 1,2 tonne pour 1 200 pièces assemblées avec 22 000 rivets. Latécoère a sorti le premier exemplaire de cette usine en 1989, pour l'A340 à l'époque. L'équipementier a franchi le cap des 1 000 pavillons en 2010, puis il lui a fallu seize ans pour doubler ce total. Airbus monte aujourd'hui sur chaque A330neo un pavillon fabriqué de A à Z dans cette usine du quartier de la Roseraie.
Sept semaines pour assembler un pavillon d'A330 à Toulouse
Latécoère fait venir de Corée du Sud 95 % des pièces élémentaires du pavillon, et Figeac Aéro, un sous-traitant du Lot, lui fournit les 5 % restants. « Korean Air (KAL) est notre fournisseur principal pour toutes les pièces élémentaires comme les panneaux, les hublots, donc on reçoit ça par navettes, par bateaux, avec quasiment six mois de délais sur les livraisons », raconte Julien Raynaud, préparateur méthodes chez Latécoère depuis plus de vingt ans.
À Toulouse, les ajusteurs posent d'abord les lisses, ces raidisseurs longitudinaux, sur les sept panneaux du pavillon. Ils joignent ensuite les panneaux entre eux et fixent les cadres, puis ils assemblent les côtés gauche et droit, le panneau du milieu et le plancher. « La dernière étape consiste à mettre tous les supports comme les pièces de tuyauterie et les pièces électriques », indique David Scattolon, ajusteur et formateur. Il faut environ sept semaines pour terminer un pavillon.
Latécoère l'expédie ensuite sur une remorque spéciale, en convoi exceptionnel de catégorie 3. Deux voitures et deux motos l'escortent, avec les forces de l'ordre. « Le tronçon est escorté le matin très tôt parce qu'il y a des horaires très précises pour sortir de Toulouse », explique Mylène Aragon, responsable produit de l'usine. Les équipes le transportent à l'envers. « C'est pour avoir moins de largeur près du sol donc pour croiser les voitures c'est moins de risques », ajoute-t-elle.
Latécoère veut produire cinq pavillons d'A330 par mois
Au rythme actuel, l'usine de la rue de Périole livre près de 48 pavillons par an. Airbus prévoit de passer à cinq A330 par mois en 2029, et l'avionneur réserve l'A330neo aux liaisons à plus forte capacité dans ses prévisions de trafic jusqu'en 2045.
Latécoère a souffert pendant le Covid, et le groupe va mieux depuis deux ans, selon Amine Ayari, directeur des sites de Toulouse et de Gimont, dans le Gers. Son chiffre d'affaires a progressé de 7,2 % en 2025, à 756,7 millions d'euros. Mais les fournisseurs peinent encore à suivre. « On a des problèmes de montée en cadence sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement avec le Covid qui a tout chamboulé », reconnaît le directeur.
Airbus a de son côté presque interrompu ses livraisons d'A330neo cet été, après avoir découvert un outil oublié dans l'empennage horizontal d'un avion en production. L'avionneur fabrique cet empennage en Espagne. Il a demandé en octobre aux compagnies des inspections supplémentaires sur certains A330neo produits entre 2021 et juillet 2026.
Latécoère recrute en permanence, surtout des ajusteurs. Pour un formateur de l'usine, ces postes « valent désormais de l'or ». Le groupe les forme en interne et embauche de plus en plus de personnes en reconversion, dont récemment une ébéniste et un pâtissier. Claire est ajusteuse depuis deux ans, après une reconversion. « C'est une certaine fierté de voir que ça se passe bien du début à la fin, c'est un avion commercial donc on sait que des personnes vont monter dedans », confie-t-elle.