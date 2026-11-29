Qui dit voiture premium ne dit pas forcément service premium. Le constructeur allemand a confirmé préférer conserver les données de ses utilisateurs en interne, plutôt que de proposer CarPlay Ultra d'Apple.
BMW ne compte pas prendre en charge CarPlay Ultra. Le fabricant automobile l'avait déjà laissé entendre l'an dernier. La marque à l'hélice avance une explication : garder la maîtrise des données de ses clients.
Une position claire depuis 2025
En septembre 2025, lors d'un événement presse, Stephan Durach, vice-président senior en charge du développement UI/UX chez BMW, avait été interrogé sur CarPlay Ultra. Sa réponse était la suivante :
« Si on regarde ce que j'en ai vu jusqu'ici, ce n'est pas si enthousiasmant. Pour être honnête, nous avons des écrans spécifiques, une configuration d'écrans spécifique, et je suis convaincu que la nôtre offre bien plus de possibilités. »
Apple n'ayant jamais présenté BMW comme l'un des partenaires de CarPlay Ultra, ces propos ne sont donc pas vraiment surprenants.
BMW veut "protéger" les données de ses clients
Dans un entretien accordé à nos confrères du média australien Carsales, Claudia Maier, responsable des technologies numériques chez BMW, a réaffirmé que l'entreprise n'envisageait pas d'adopter CarPlay Ultra. Elle justifie ce choix par la volonté de conserver les données des utilisateurs.
« Cela fait partie de notre philosophie. Nous voulons garder les données en interne, parce que nous voulons qu'elles soient très sécurisées »
Elle n'a pas précisé si BMW avait réellement testé CarPlay Ultra sur certains de ses véhicules.
CarPlay et Android Auto maintenus, Android Ultra restreint
Fort heureusement, elle a indiqué que BMW n'avait pas l'intention d'abandonner la prise en charge de la version classique de CarPlay ni d'Android Auto. Le constructeur se distingue ainsi de General Motors.
« Nous ne voulons pas dire : "Vous devez vous en tenir à notre système" »
À ce jour, CarPlay Ultra n'est disponible que sur les voitures Aston Martin. Apple n'a pas communiqué de calendrier pour son arrivée sur d'autres modèles. En février, Bloomberg avait rapporté que la plateforme équiperait « au moins un nouveau modèle important de Hyundai ou de Kia au second semestre » 2026. Reste à savoir si ce calendrier sera tenu.