Fort heureusement, elle a indiqué que BMW n'avait pas l'intention d'abandonner la prise en charge de la version classique de CarPlay ni d'Android Auto. Le constructeur se distingue ainsi de General Motors.

« Nous ne voulons pas dire : "Vous devez vous en tenir à notre système" »

À ce jour, CarPlay Ultra n'est disponible que sur les voitures Aston Martin. Apple n'a pas communiqué de calendrier pour son arrivée sur d'autres modèles. En février, Bloomberg avait rapporté que la plateforme équiperait « au moins un nouveau modèle important de Hyundai ou de Kia au second semestre » 2026. Reste à savoir si ce calendrier sera tenu.