L'IA de Gemini s'invite sur Apple Car Play

Google met l’accent sur la connexion à sa suite Google Workspace. Gemini peut ainsi lire votre agenda, vous dire à quelle heure partir pour votre prochain rendez-vous, vous donner votre résumé du jour, faire le point sur vos mails non lus ou résumer un long fil d’e-mails, puis vous aider à dicter une réponse. Il peut aussi recommander un lieu à proximité, raconter l’histoire d’un monument ou servir de partenaire pour répéter une présentation ou préparer une conversation difficile. Tout se synchronise avec l’app Gemini de l’iPhone et une fois garé, les résumés et les notes sont déjà dans l’historique.