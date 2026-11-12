L'IA de Gemini s'invite sur Apple Car Play

Google déploie depuis quelques jours l’application Gemini sur Apple CarPlay. Les utilisateurs d’iPhone peuvent y discuter à voix haute avec Gemini Live pendant qu’ils conduisent.
Gemini manquait encore à l’appel sur CarPlay, là où ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot, Meta AI et Grok sont déjà installés. Google rattrape ce retard avec un lancement global, pour tous les utilisateurs iOS.
Une onde sonore, deux boutons et un historique synchronisé
Gemini Live, c’est le mode conversation de Gemini. Le conducteur peut parler, l’IA répond à voix haute, et il est possible de la couper pour ajouter un détail, de changer de sujet ou de faire une pause. Sur CarPlay, l’écran se limite à une onde sonore qui indique si Gemini écoute, réfléchit ou répond. Deux boutons, en haut à gauche, permettent de couper le micro ou de mettre fin à l’échange. En ouvrant l’app, on reprend un chat récent ou on en démarre un nouveau.
A l’arrivée de ChatGPT sur CarPlay, nous apprenions que les assistants de cette catégorie n’ont droit qu’à des interactions vocales, sans texte ni image à l’écran. Gemini arrive plus de sept mois après l’IA d’OpenAI. Jusqu’ici, il n’était présent sur CarPlay qu’à travers Google Maps, sans conversation Live ni application dédiée.
Google met l’accent sur la connexion à sa suite Google Workspace. Gemini peut ainsi lire votre agenda, vous dire à quelle heure partir pour votre prochain rendez-vous, vous donner votre résumé du jour, faire le point sur vos mails non lus ou résumer un long fil d’e-mails, puis vous aider à dicter une réponse. Il peut aussi recommander un lieu à proximité, raconter l’histoire d’un monument ou servir de partenaire pour répéter une présentation ou préparer une conversation difficile. Tout se synchronise avec l’app Gemini de l’iPhone et une fois garé, les résumés et les notes sont déjà dans l’historique.
Pour en profiter, il faut avoir mis à jour l’app Gemini sur l’iPhone, autorisé le micro et utilisé Gemini Live au moins une fois sur le téléphone. Précédemment, Gemini Live avait été déployée sur Android Auto. Siri dispose de son côté d’une app autonome dans iOS 27, elle aussi compatible CarPlay.