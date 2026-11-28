L'abonnement annuel va bien évidemment suivre le même chemin. Aujourd'hui, il est de 998,80 euros. Au mois de janvier, ce sera le tarif de 1 026,80 euros qui sera appliqué par IDFM - soit une augmentation de 28 euros sur l'année.

Du côté du ticket, ce suivi de l'inflation devrait aussi nous donner un prix à la hausse. Actuellement le ticket de transport au tarif unique est à 2,55 euros, et devrait passer l'an prochain à 2,60 euros.

Pour rappel, l'accord qui plafonne l'augmentation annuelle du tarif du pass navigo au taux d'inflation + 1 point court jusqu'à 2031, à la suite d'un accord passé entre l'État et Île-de-France mobilités.