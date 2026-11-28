Les habitants d'Île-de-France ne vont pas apprécier cette nouvelle. Une fois encore, le passe Navigo va voir son tarif croître au début de l'année prochaine.
Depuis le 1er janvier 2023, le pass Navigo, qui permet d'emprunter l'ensemble des transports en commun d'Île-de-France, encaisse chaque année une nouvelle augmentation de ses tarifs. Ce pass, qui est disponible maintenant un peu partout, et même sur iPhone, va continuer la tradition, selon les dernières informations. Car 2027 sera encore synonyme d'inflation.
Le prix du pass Navigo va augmenter, et passer à plus de 93 euros
Aujourd'hui, les habitants d'Île-de-France doivent débourser la somme de 90,80 euros chaque mois pour bénéficier d'un pass Navigo valide. Et ça va encore bouger, comme le montre un document du budget d'Île-de-France mobilités (IDFM), auquel Le Parisien a pu accéder.
Ainsi, au 1er janvier 2027, le tarif du pass Navigo va passer à 93,34 euros. Il s'agit du résultat d'une « hausse des tarifs [qui] est appliquée pour 2027 à hauteur de l’inflation majorée d’un point, soit + 2,8 % ». Une recette qui sera appliquée partout.
Le ticket va aussi coûter plus cher
L'abonnement annuel va bien évidemment suivre le même chemin. Aujourd'hui, il est de 998,80 euros. Au mois de janvier, ce sera le tarif de 1 026,80 euros qui sera appliqué par IDFM - soit une augmentation de 28 euros sur l'année.
Du côté du ticket, ce suivi de l'inflation devrait aussi nous donner un prix à la hausse. Actuellement le ticket de transport au tarif unique est à 2,55 euros, et devrait passer l'an prochain à 2,60 euros.
Pour rappel, l'accord qui plafonne l'augmentation annuelle du tarif du pass navigo au taux d'inflation + 1 point court jusqu'à 2031, à la suite d'un accord passé entre l'État et Île-de-France mobilités.