Des moddeurs ont réussi à lancer GTA 6 sur les Mac Apple Silicon, jusqu’à reprendre une sauvegarde et piloter un bateau. Leurs essais révèlent aussi les obstacles qui les séparent encore d’un jeu suffisamment fluide.
Des moddeurs ont réussi à faire tourner GTA 6 sur les Mac Apple Silicon à partir de sa version Xbox. Leur projet, baptisé Halfwave, permet déjà de contrôler son personnage et de reprendre une sauvegarde en exploration libre avec des images calculées directement par le Mac. GTA 5 fonctionne lui aussi sur les ordinateurs Apple grâce à CrossOver, même si Rockstar n’en a jamais proposé de version macOS officielle.
De la Xbox au Mac, plusieurs traductions à enchaîner
Le jeu reste toutefois très lent sur le MacBook Pro M4 Pro équipé de 48 Go de mémoire utilisé par le développeur de Halfwave. Celui-ci relève entre 3 et 3,4 images par seconde dans la cellule du prologue, mais la cadence tombe à 2 images par seconde lorsqu’il pilote le bateau en 1080p. Il précise que les 6 images par seconde initialement relayées concernaient une cinématique. À ces difficultés s’ajoutent des défauts d’affichage avec des objets qui clignotent et des bâtiments qui mettent plusieurs secondes à apparaître.
Halfwave s’appuie sur VIctory-macOS, dérivé de VIctory, le projet à l’origine des essais sous Windows. Cette couche de compatibilité charge l’exécutable Xbox et lui fournit les services qu’il attend de la console, comme la gestion de la mémoire ou des sauvegardes. Sur Mac, la branche de Wine publiée par CodeWeavers pour CrossOver recrée l’environnement Windows, tandis que Rosetta 2 traduit les instructions x86-64 pour les processeurs ARM d’Apple.
Les commandes graphiques de la Xbox doivent ensuite être adaptées à Direct3D 12 puis prises en charge par D3DMetal qui les traduit pour Metal, l’interface graphique d’Apple. Cela exige aussi de recompiler les shaders, les programmes exécutés par le GPU pour calculer l’image, et d’adapter les échanges de mémoire entre processeur et carte graphique. Halfwave partage ainsi certaines zones de mémoire tampon, ou buffers, avec le GPU pour éviter de les recopier à chaque image.
Claude aide à corriger le code et à suivre les contributions
Le responsable de VIctory-macOS, qui se présente comme étudiant, explique utiliser Claude pour corriger des bugs et examiner les contributions d’autres développeurs. Les améliorations doivent ensuite être testées sur de vrais Mac pour vérifier l’image obtenue, la stabilité et les performances.
La branche 64bitMango, elle aussi issue de VIctory-macOS, annonce pour sa part environ 5 images par seconde sur M5 Pro avec le profil graphique de la Xbox Series S. Autre portage Apple, Native-Victory-macOS adopte une voie plus directe avec ses propres services système et un rendu envoyé à Metal sans passer par Wine ni D3DMetal. Le monde y défile à environ une image par seconde d’après ses développeurs, ce qui reste très loin d’une expérience jouable.
Le développeur de Native-Victory-macOS a annoncé ce samedi 28 novembre qu’il poursuivrait le travail dans un dépôt privé avec un petit groupe de contributeurs pour mieux coordonner les tâches et éviter les efforts en doublon. Le code déjà publié reste accessible et peut être repris par d’autres équipes, mais les nouvelles modifications ne seront plus ajoutées au dépôt public pour le moment.
Entre les moddeurs et Rockstar, la course pour sortir GTA 6 sur PC va se jouer dans un mouchoir de poche. Sur Mac, en revanche, elle risque de prendre beaucoup plus de temps…
Une couche de compatibilité recrée, côté logiciel, une partie des services et comportements attendus par le jeu sur sa plateforme d’origine. Dans le cas d’un exécutable Xbox, cela revient à simuler des briques liées au système de la console (gestion mémoire, accès fichiers/sauvegardes, appels système) pour que le programme puisse démarrer et fonctionner. Elle ne « convertit » pas le jeu au sens d’un portage natif : elle intercepte des appels et les redirige vers des équivalents disponibles sur Mac. Plus cette simulation est fidèle, plus le jeu avance loin, mais cela ajoute aussi une couche supplémentaire qui peut coûter en performances et en stabilité.
Wine est une couche de compatibilité qui reproduit les API Windows pour permettre à des programmes Windows de s’exécuter sans Windows. CrossOver est une distribution commerciale de Wine (par CodeWeavers) qui ajoute des correctifs et des outils pour améliorer la compatibilité avec des jeux et applications. Rosetta 2, lui, traduit dynamiquement le code machine x86-64 (Intel/AMD) en code ARM64 afin qu’il puisse s’exécuter sur les puces Apple Silicon. Empiler Wine/CrossOver et Rosetta 2 revient donc à résoudre deux problèmes distincts : « environnement Windows » d’un côté, « architecture processeur » de l’autre, ce qui peut multiplier les sources de ralentissements.
Direct3D 12 (API graphique Windows/Xbox) et Metal (API graphique d’Apple) n’exposent pas exactement les mêmes modèles de ressources, commandes et synchronisations, d’où la nécessité d’une couche de traduction comme D3DMetal. Chaque traduction peut introduire un surcoût, notamment sur la gestion des états graphiques, des files de commandes et de la mémoire GPU. Les shaders (programmes exécutés par le GPU) doivent souvent être recompilés et adaptés, ce qui peut provoquer des saccades, des temps de chargement d’objets et des artefacts visuels si la compilation, le cache ou certaines fonctionnalités diffèrent. Enfin, optimiser les échanges CPU↔GPU (par exemple via des buffers partagés pour éviter des copies) est essentiel : sinon, le goulot d’étranglement se déplace rapidement vers la bande passante mémoire et la synchronisation, avec une chute brutale du nombre d’images par seconde.