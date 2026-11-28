Pour entrer dans une électrode, un ion lithium doit d’abord se défaire des molécules de solvant qui l’entourent. Les chercheurs ont facilité cette étape en ajoutant à un électrolyte classique à base de carbonates un sel de lithium et 15% en volume de phosphate de triéthyle, un solvant autour duquel deux ions lithium viennent s’associer. Cette organisation facilite le détachement des ions négatifs issus du sel et accélère ainsi le transport du lithium, tout en réduisant l’énergie nécessaire pour que les ions se libèrent de leur enveloppe au contact de l’électrode.

À -20°C, la cellule bouton à anode en graphite équipée de cette formule restitue presque autant de charge au 300e cycle qu’au premier, alors que celle utilisant l’électrolyte classique se dégrade progressivement. Les cellules cylindriques conservent aussi davantage de capacité à -40°C avec ce nouvel électrolyte, même si toutes les formulations testées subissent une perte. En mars, une autre équipe avait déjà tiré 0,87 Ah d’une cellule souple de 1 Ah à cette même température.

Pour tester leur formule sur la route, les chercheurs ont équipé un scooter électrique d’un module lithium-ion de 48 V et 30 Ah, assemblé avec le fabricant Zhejiang KAN Battery. L’engin a parcouru 3,52 kilomètres par −10°C lors d’un essai réalisé le 6 février dernier.