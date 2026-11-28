Des chercheurs chinois ont modifié l’électrolyte pour que les batteries lithium-ion perdent moins de capacité lorsqu'il fait froid. Ils ont testé leur formule sur plusieurs types de cellules et même fait rouler un scooter électrique équipé d’un module de 48V.
Un téléphone qui s’éteint soudainement sur les pistes avant de redémarrer au chaud rappelle combien nos batteries lithium-ion supportent mal le froid. L’énergie est parfois encore disponible, mais les ions lithium circulent trop lentement pour que la cellule fournisse la puissance demandée. L’équipe chinoise de Jia-Yan Liang a cherché à lever cet obstacle en travaillant sur l’électrolyte, le liquide qui transporte ces ions entre les électrodes. Sa formule a permis de faire fonctionner des cellules jusqu’à -50°C en laboratoire, selon les travaux publiés le 27 novembre dans Nature Nanotechnology et repérés par ComputerBase.
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Deux ions lithium pour faciliter le transport
Pour entrer dans une électrode, un ion lithium doit d’abord se défaire des molécules de solvant qui l’entourent. Les chercheurs ont facilité cette étape en ajoutant à un électrolyte classique à base de carbonates un sel de lithium et 15% en volume de phosphate de triéthyle, un solvant autour duquel deux ions lithium viennent s’associer. Cette organisation facilite le détachement des ions négatifs issus du sel et accélère ainsi le transport du lithium, tout en réduisant l’énergie nécessaire pour que les ions se libèrent de leur enveloppe au contact de l’électrode.
À -20°C, la cellule bouton à anode en graphite équipée de cette formule restitue presque autant de charge au 300e cycle qu’au premier, alors que celle utilisant l’électrolyte classique se dégrade progressivement. Les cellules cylindriques conservent aussi davantage de capacité à -40°C avec ce nouvel électrolyte, même si toutes les formulations testées subissent une perte. En mars, une autre équipe avait déjà tiré 0,87 Ah d’une cellule souple de 1 Ah à cette même température.
Pour tester leur formule sur la route, les chercheurs ont équipé un scooter électrique d’un module lithium-ion de 48 V et 30 Ah, assemblé avec le fabricant Zhejiang KAN Battery. L’engin a parcouru 3,52 kilomètres par −10°C lors d’un essai réalisé le 6 février dernier.
Les bénéfices d'une batterie qui résiste vraiment au froid
Sur un télésiège ou un chantier en hiver, une batterie moins sensible au froid pourrait permettre de continuer à utiliser son téléphone ou son PC plus longtemps. Apple et Samsung indiquent aujourd’hui une plage d’utilisation optimale de 0 à 35°C pour l’iPhone et les Galaxy. Google précise même qu’un Pixel dont la température descend sous 0°C peut s’éteindre soudainement.
Les ordinateurs portables ont eux aussi des exigences de température. Apple situe la plage optimale du MacBook entre 10 et 35°C, alors que Dell recommande un environnement de 0 à 35°C pour un fonctionnement fiable de ses PC portables.
Pour une voiture ou une moto thermique, une batterie plus résistante au froid pourrait surtout faciliter le démarrage après une nuit dehors. Lorsque la température baisse, la batterie d'un véhicule thermique, d'ailleurs souvent encore au plomb, fournit moins de puissance alors que le démarreur doit entraîner un moteur dont l’huile est devenue plus visqueuse. Conserver suffisamment de courant dans ces conditions aiderait à éviter de rester immobilisé dès les premiers coups de froid de l'hiver.
Dans une voiture électrique, une batterie trop froide peut fournir moins d’énergie et en récupérer moins au freinage. Lors des ralentissements, le moteur agit comme un générateur qui transforme une partie de l’énergie du mouvement en électricité pour recharger la batterie. Si celle-ci accepte moins bien cette recharge, la voiture limite la récupération, ce qui pénalise encore l’autonomie. Une meilleure résistance au froid pourrait donc préserver davantage d’énergie tout au long du trajet.
Les industriels travaillent déjà sur d’autres chimies pour améliorer le comportement hivernal des batteries. En février dernier, CATL a présenté avec Changan sa batterie sodium-ion Naxtra, qui conserve plus de 90% de sa capacité à -40°C selon ses propres mesures. Ces résultats montrent qu’il existe plusieurs pistes pour rendre les véhicules moins sensibles aux basses températures.
Le froid malmène les batteries depuis des décennies. Si ces avancées se généralisent, on pourra peut-être enfin passer l’hiver sans devoir garder son téléphone au chaud ni sacrifier autant de kilomètres d’autonomie au volant ou, encore, se déplacer avec des pinces crocodiles dans le coffre.