Mais pourquoi une telle différence de capacité entre les modèles occidentaux et les chinois ? Le principal obstacle est logistique : au-delà de 20 Wh par cellule, les règles internationales de transport aérien imposent un conditionnement et des formalités plus contraignants, même si une architecture à plusieurs cellules permet de relever ce seuil à 100 Wh.

L’Union européenne exige par ailleurs que les batteries conservent au moins 80% de leur capacité après 800 cycles, sans fixer de limite en mAh ou en Wh/L.

Mais revenons à notre silicium-carbone. Le fabricant peut utiliser le gain de densité énergétique de cette technologie de batteries de deux manières : conserver le même format et augmenter nettement l’autonomie, ou réduire l’épaisseur à capacité équivalente. Une possibilité particulièrement intéressante pour les smartphones pliants.

Les deux ou trois jours éloignés de toute prise électrique deviennent donc crédibles, mais certainement pas garantis. Écran, processeur, réseau mobile et intensité des usages continueront de peser lourd dans l’équation. Même prudence avec la recharge ultra rapide : le silicium peut aider, mais atteindre les 100 ou 150 watts dépend aussi de la conception des cellules, de l’électrolyte et surtout du refroidissement de la batterie.