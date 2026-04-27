Le MIT Technology Review a placé les batteries sodium-ion dans sa liste des 10 technologies de rupture de 2026. L'Agence internationale de l'énergie estime que 2026 pourrait être « une année charnière pour les efforts de montée en échelle ». PatSnap projette la parité de coût entre sodium-ion et LFP dès 2027.

Le sodium est l'un des éléments les plus abondants de la croûte terrestre, difficile de faire mieux comme argument économique. Un composant du sel de table, pour ceux qui auraient oublié leurs cours de chimie. Son extraction ne dépend pas d'une poignée de mines au Chili ou en Australie. Les chaînes d'approvisionnement sont courtes, diversifiées et peu exposées aux tensions géopolitiques qui font fluctuer le prix du lithium.

Pourtant, la production mondiale de batteries sodium-ion en 2025 représentait encore moins de 1 % de celle du lithium-ion, selon l'AIE. Le basculement n'est pas pour demain matin. CATL lui-même parle d'une stratégie « double étoile » où sodium et lithium coexistent. Le sodium pour les véhicules urbains, le stockage stationnaire et les environnements extrêmes. Le lithium pour les applications exigeant la densité maximale.

Le vrai changement de 2026, c'est que le sodium-ion quitte le registre de la promesse pour entrer dans celui de l'industrialisation. Et quand CATL industrialise quelque chose, les volumes suivent. Le fabricant chinois contrôle environ un tiers du marché mondial des batteries. Sa capacité à écraser les coûts par le volume avait déjà rendu le LFP compétitif face au nickel-manganèse-cobalt. Le scénario pourrait se répéter.