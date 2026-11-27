Compte tenu du visuel partagé par Evan Blass, on peut légitimement se demander si Lenovo ne chercherait pas à décliner ce concept sur un appareil commercial cette fois. À moins que la marque ne nous réserve un autre prototype de PC portable atypique (Lenovo dévoile toujours des prototypes amusants à l’occasion des grands rendez-vous internationaux comme le CES ou le MWC), qui n'aurait pas vocation à être commercialisé aussitôt.

Une observation attentive de ce visuel nous pousse néanmoins à croire que nous sommes bien face à une machine aboutie et pas face à un simple prototype. On y aperçoit ce qui semble être deux écrans OLED indépendants (et non un seul écran OLED pliant) reliés l’un à l’autre par une charnière, comme sur l’ASUS ZenBook Duo 2026 par exemple. On remarque aussi ce qui pourrait être un support dépliant pour redresser l’appareil ou le positionner à la verticale, ainsi qu’un patin en plastique situé sur le côté gauche de l’écran. Ce dernier suggère que le PC pourrait aussi être posé sur le côté au besoin.

Quoi qu’il en soit, Lenovo n’en serait pas à son coup d’essai en matière de PC portable à double écran. Outre le Lenovo Yoga Book 9i que nous testions en 2023, la marque a présenté ces derniers mois d’autres modèles reprenant ce concept, comme le Yoga Book Pro 9 14 ou le Yoga Book Pro 3D (un concept avec écran 3D qu’Evan Blass avait d’ailleurs fait fuiter en début d'année).

Ce nouveau Yoga Book aurait donc besoin de se démarquer avec une particularité bien à lui… Comme une webcam modulaire. Une idée déjà aperçue sur certains PC portables concurrents, comme l’Honor MagicBook Air 14.