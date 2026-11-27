D'après l'entreprise, le bug concerne une petite partie des serveurs, qui reçoivent des informations de routage IPv6 à durée de validité limitée par l'intermédiaire des annonces de routeurs (Router Advertisements). À l'expiration de l'une de ces routes, le système peut planter en affichant un écran bleu assorti du code d'erreur 0x139 (KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE).

Microsoft a donc publié, ce mercredi 25 novembre, une mise à jour hors cycle (KB5138318) à destination des serveurs concernés. Elle prend elle-même la forme d'un hotpatch, que Windows Update télécharge et installe sans intervention des administrateurs ni redémarrage des machines.

Les déboires de Redmond avec ses mises à jour à chaud ne se limitent d'ailleurs pas à Windows Server. Sur les PC professionnels équipés de Windows 11 , le hotpatch de novembre perturbe aussi l'installation et le lancement des applications Office et de logiciels tiers, en plus de provoquer des problèmes d'impression sur les postes équipés de la solution de sécurité Forcepoint DLP Endpoint Agent.

Des incidents qui tombent mal pour Microsoft, alors que la firme a entrepris, depuis le mois de mai, de généraliser l'installation des mises à jour à chaud sur les PC professionnels éligibles.