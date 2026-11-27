Les pouvoirs publics ont injecté 75 millions d'euros dans les entrepôts de données de santé des hôpitaux. Jeudi, la Cour des comptes a reconnu des avancées, mais regrette que le chantier de la souveraineté ne soit pas total.
Dans un rapport publié le jeudi 27 novembre, la Cour des comptes dresse le bilan des entrepôts de données de santé hospitaliers, les bases qui rassemblent les informations médicales produites par les hôpitaux pour la recherche et les soins. Les objectifs de déploiement sont bien atteints, avec 54 entrepôts recensés par la CNIL, le gendarme des données, mais les magistrats relèvent des systèmes qui communiquent mal, des usages peu évalués et des risques de sécurité et de souveraineté à mieux maîtriser. Ils appellent l'État à clarifier sa stratégie dès 2027.
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Quand les hôpitaux français peinent à partager leurs données de santé
Un entrepôt de données de santé fonctionne un peu comme une grande bibliothèque médicale. Il rassemble et classe les informations produites par un hôpital pour qu'elles servent à la recherche, au pilotage de l'établissement ou à l'amélioration des soins. Son intérêt vient d'abord de la nature de ces données. Ce sont des données cliniques, qui complètent celles, surtout médico-administratives, du Système national des données de santé (SNDS). Les établissements de santé, en particulier les CHU, ont lancé ces entrepôts. La première autorisation date de 2017, et en mai 2026, ils représentaient plus d'un tiers des 156 entrepôts de données de santé recensés par la CNIL. L'État et la Sécurité sociale ont accompagné le mouvement via France 2030, avec pas moins de 75 millions d'euros, étalés sur plusieurs années et répartis entre 16 projets lauréats.
Sur ce point, la Cour des comptes considère que le pari est tenu. Les objectifs chiffrés ont été atteints. Le reste a moins bien suivi en revanche. L'État n'a par exemple pas suffisamment anticipé l'organisation des entrepôts dans les territoires, la mise en commun des moyens ni les conditions de leur fonctionnement. Les systèmes informatiques hospitaliers communiquent mal entre eux, ce qui complique le partage des données et ajoute des coûts. Quant à la Plateforme des données de santé (ex-Health Data Hub), elle n'a pas réussi à fédérer les acteurs comme prévu. Elle coordonne un socle commun de données hospitalières, mais ce travail reste à poursuivre.
Les entrepôts ont pourtant déjà des résultats à montrer. L'AP-HP comptait en avril 110 publications scientifiques tirées du sien. Santé publique France mise de son côté sur le projet Orchidée pour produire, à partir des données hospitalières, des indicateurs de surveillance épidémiologique, notamment sur les infections respiratoires. Dans les hôpitaux, ces outils servent aussi aux tableaux de bord d'activité ou à mieux coder les séjours. Mais ces usages restent assez inégaux, en réalité peu suivis et insuffisamment évalués.
Les acteurs extérieurs, qu'ils soient publics ou privés, ont du mal à savoir quelles données existent, puis à y accéder dans des délais raisonnables. Ce point va compter, car le règlement européen sur l'espace des données de santé, adopté en mars 2025, va progressivement obliger les détenteurs de ces données à les ouvrir. La Cour demande donc de mieux mesurer l'utilisation réelle des entrepôts et la qualité des recherches qui en sortent, et de faciliter le partage des données.
La qualification SecNumCloud n'est toujours pas exigée pour héberger les données de santé
Les données utilisées pour la recherche sont pseudonymisées, c'est-à-dire que le nom et les identifiants directs des patients sont remplacés par un code. Mais les magistrats de la Cour des comptes relèvent que les entrepôts restent reliés aux systèmes informatiques des hôpitaux, et donc exposés à leurs failles. Or ces systèmes sont une cible régulière des pirates, comme l'a encore montré il y a quelques jours la cyberattaque contre le CHU de Guadeloupe. La Cour n'a cependant relevé aucun incident de sécurité déclaré qui concerne directement un entrepôt. Elle pointe aussi les limites du contrôle, en rappelant que la CNIL a fixé dès 2021 un référentiel exigeant. Sauf qu'aujourd'hui, ses vérifications restent trop limitées pour garantir que les entrepôts le respectent dans la durée. Les magistrats recommandent donc de renforcer les contrôles, sur dossier comme sur place.
Pour l'hébergement, les pratiques sont différentes entre les établissements. Certains gardent leurs propres serveurs, d'autres passent par un prestataire. Dans ce cas, la certification « Hébergeur de données de santé » est exigée, mais pas la qualification SecNumCloud, qui garantit un haut niveau de sécurité et de souveraineté. Le rapport présente plusieurs scénarios pour faire évoluer ces exigences, chacun avec un gain de souveraineté et un surcoût différents. Le sujet est sensible, puisqu'il a fallu des années de polémique pour que la Plateforme des données de santé choisisse en avril le Français Scaleway (groupe Iliad-Free) pour remplacer Microsoft. La migration est attendue d'ici 2027.
Alors combien coûte vraiment un entrepôt ? C'est difficile à dire, notamment faute d'un suivi comptable assez précis. Selon les estimations recueillies par la Cour, construire un entrepôt coûte de quelques millions à 40 millions d'euros, puis il faut compter de 1 à 15 millions par an pour le faire fonctionner. Les aides au démarrage ont couvert environ la moitié des investissements initiaux prévus par les projets soutenus. Le fonctionnement, la maintenance et les évolutions technologiques ont en revanche été mal anticipés. Les finances publiques étant serrées, la Cour propose un modèle mixte, avec autofinancement des établissements, prestations de services et redevances prévues par le règlement européen, dont les modalités restent à préciser.
L'argent public pourra encore compléter, à condition d'être mieux ciblé et conditionné à des résultats mesurables. La Cour demande enfin à l'État de clarifier sa stratégie dès 2027 et de mieux suivre les usages comme les coûts. Les nouveaux crédits nationaux ne devraient alors aller qu'aux entrepôts qui atteignent une taille critique, montrent des usages réels et proposent des données de qualité, standardisées.