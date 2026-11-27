Les données utilisées pour la recherche sont pseudonymisées, c'est-à-dire que le nom et les identifiants directs des patients sont remplacés par un code. Mais les magistrats de la Cour des comptes relèvent que les entrepôts restent reliés aux systèmes informatiques des hôpitaux, et donc exposés à leurs failles. Or ces systèmes sont une cible régulière des pirates, comme l'a encore montré il y a quelques jours la cyberattaque contre le CHU de Guadeloupe. La Cour n'a cependant relevé aucun incident de sécurité déclaré qui concerne directement un entrepôt. Elle pointe aussi les limites du contrôle, en rappelant que la CNIL a fixé dès 2021 un référentiel exigeant. Sauf qu'aujourd'hui, ses vérifications restent trop limitées pour garantir que les entrepôts le respectent dans la durée. Les magistrats recommandent donc de renforcer les contrôles, sur dossier comme sur place.