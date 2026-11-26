Les pirates ont frappé à partir de 1 h 30, heure de Paris, selon un message interne de la direction de l'AFP cité par Le Monde. « Dès la détection de l'intrusion, nos équipes ont isolé la plateforme pour la protéger », écrit la direction. Par précaution, l'agence garde le site fermé pour l'instant.

Qui sont les pirates ? L'AFP l'ignore. « Des analyses sont en cours, avec l'appui d'experts extérieurs », affirme l'agence.

Pour rappel, fin septembre 2024, des pirates avaient touché une partie des systèmes qui servent à livrer les contenus de l'AFP à ses clients, lors d'une première cyberattaque.

Les attaques informatiques se sont multipliées ces derniers mois contre les entreprises et les organismes publics en France, souligne Le Monde. Certaines servent à voler des données, d'autres viennent de pays étrangers qui cherchent à déstabiliser le pays. Depuis janvier, la France subit en moyenne trois vols de données par jour, selon le gouvernement, qui a lancé fin avril un plan d'action pour mieux protéger les systèmes de l'État.