Apple doit changer sa stratégie historique avec ses fournitures de RAM. Et va signer un contrat qui met l'entreprise dans une moins bonne position qu'auparavant.
Aujourd'hui, les fournisseurs de RAM sont dans un fauteuil, avec une pénurie créée par les besoins fous du secteur de l'intelligence artificielle. Résultat, les prix augmentent comme jamais, et pour ceux qui peuvent tout de même acheter, et ont les moyens, les conditions commerciales changent complètement. Comme c'est le cas dorénavant même pour Apple !
Apple et Samsung vont signer un contrat de fourniture de DRAM d'une durée de 4 à 5 ans
Apple veut assurer les prochaines années de fourniture en DRAM, dans une contexte extrêmement tendu. Et c'est pour cela, comme nous l'apprend un média coréen, dont Wccftech se fait l'écho, que la firme de Cupertino va signer un contrat inédit avec Samsung.
Le géant américain va ainsi signer un contrat de fourniture d'une durée de quatre à cinq ans, destiné à débuter lors du premier semestre 2027. Le contrat prévoit un volume minimal de DRAM qui sera fourni, ainsi qu'une adaptation aux changements de prix du marché.
Apple est obligé de revenir sur ses habitude de négociations à cause de la pénurie de RAM
Pour montrer à quel point c'est ici un événement inédit, il faut rappeler qu'Apple a toujours fonctionné d'une manière inverse. Le groupe californien a en effet l'habitude d'imposer des contrats courts à ses fournisseurs, et d'exiger des baisses de prix à la fin des contrats - une façon de faire que lui permettait habituellement sa situation très dominante.
C'est seulement avec la conjoncture exceptionnelle qui favorise les fournisseurs comme Samsung ou SK Hynix qu'Apple a dû changer son fusil d'épaule. La même source ajoute par ailleurs qu'Apple a signé un autre contrat à long terme avec le Sud-Coréen SK Hynix, partenariat à l'avantage là aussi du fournisseur de composants mémoires.