Apple veut assurer les prochaines années de fourniture en DRAM, dans une contexte extrêmement tendu. Et c'est pour cela, comme nous l'apprend un média coréen, dont Wccftech se fait l'écho, que la firme de Cupertino va signer un contrat inédit avec Samsung.

Le géant américain va ainsi signer un contrat de fourniture d'une durée de quatre à cinq ans, destiné à débuter lors du premier semestre 2027. Le contrat prévoit un volume minimal de DRAM qui sera fourni, ainsi qu'une adaptation aux changements de prix du marché.