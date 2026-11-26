L'explosion de la puissance de l'IA oblige les systèmes à une mise à jour très rapide. Ce qui, selon le président de Microsoft, va entraîner nécessairement un certain nombre de problèmes.
La puissance de l'intelligence artificielle se fait aujourd'hui surtout sentir dans le secteur de la cybersécurité, avec la capacité exceptionnelle de l'IA à détecter les vulnérabilités dans les systèmes. Il est donc nécessaire de rapidement patcher des systèmes quelques fois assez vieux, et pour Brad Smith, le président de Microsoft, il faudra s'attendre à ce que ça accroisse temporairement le risque de panne !
L'IA va découvrir de très nombreuses vulnérabilités dans les systèmes ces prochains mois
Brad Smith, le président de Microsoft, s'est ces derniers jours exprimé dans un entretien avec CBS News sur la question de la cybersécurité aujourd'hui. Il a ainsi expliqué que l'arrivée de l'IA obligeait à une transformation, sans précédent dans sa vitesse, des systèmes informatiques.
« Partout dans le monde, les acteurs disposant des moyens technologiques nécessaires utilisent ces [IA] pour identifier les failles et les corriger à un rythme sans précédent, afin de devancer les cybercriminels et de les empêcher de s'en servir pour pirater les systèmes » a-t-il expliqué. Mais en voulant prendre de vitesse les cybercriminels, on peut se créer de nouveaux problèmes.
La pression mise sur les systèmes par les correctifs accroît les possibilités de panne
Brad Smith note en effet que ce rythme d'enfer sera appliqué sur des infrastructures qui peuvent être assez souvent anciennes, et que la vitesse à laquelle les correctifs doivent être appliqués empêche de tester dans les meilleurs conditions les modifications apportées au code. Résultat, « on augmente alors le risque que quelque chose tourne mal ». Brad Smith appelle ce phénomène, les « effets d'entraînement liés à l'IA » (« AI ripple effects »).
Reste que, de toute manière, les divisions IT à travers le monde n'ont pas d'autre choix que de rapidement se mettre à jour, malgré les risques évoqués. Microsoft avait en effet déjà expliqué, dans une publication officielle portant sur la cybersécurité en date du 19 novembre, le fait que les cybercrminels découvraient de plus en plus de failles logicielles avant même que les différentes organisations n'aient le temps d'apporter de correctif. Raison pour laquelle sûrement on observe toutes ces grandes cyberattaques actuellement.