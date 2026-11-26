Brad Smith, le président de Microsoft, s'est ces derniers jours exprimé dans un entretien avec CBS News sur la question de la cybersécurité aujourd'hui. Il a ainsi expliqué que l'arrivée de l'IA obligeait à une transformation, sans précédent dans sa vitesse, des systèmes informatiques.

« Partout dans le monde, les acteurs disposant des moyens technologiques nécessaires utilisent ces [IA] pour identifier les failles et les corriger à un rythme sans précédent, afin de devancer les cybercriminels et de les empêcher de s'en servir pour pirater les systèmes » a-t-il expliqué. Mais en voulant prendre de vitesse les cybercriminels, on peut se créer de nouveaux problèmes.