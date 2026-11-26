L'entreprise d'Elon Musk va pouvoir lancer l'étude LINK, destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son interface cerveau-machine.
Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, a annoncé avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour lancer un essai clinique de son interface cerveau-machine implantable, baptisée LINK. Cette étape est plus avancée que les précédentes dans le développement d'un implant destiné à permettre à des personnes paralysées de contrôler des appareils par la seule activité cérébrale.
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Un essai réservé à un nombre limité de patients
L'étude sera ouverte à un nombre restreint de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (aussi appelée maladie de Charcot), une maladie neurodégénérative progressive qui détruit les cellules nerveuses commandant les mouvements volontaires.
« Nous avons reçu l'autorisation de la FDA pour lancer LINK, le premier essai pivot pour une interface cerveau-machine implantable aux États-Unis » - Neuralink sur X
L'entreprise précise que cet essai s'appuie sur son travail avec plus de 30 participants à ce jour.
L'autorisation a été accordée à titre expérimental uniquement. L'étude doit évaluer la capacité des patients à contrôler des appareils numériques par la pensée, « en mettant l'accent sur des résultats fonctionnels qui améliorent l'autonomie dans la vie quotidienne », selon Neuralink. Elle portera aussi sur la sécurité et la fiabilité du système à long terme.
Un premier participant atteint de SLA en 2025
Neuralink avait annoncé l'an dernier que son premier participant atteint de SLA (maladie de Charcot), Bradford Smith, était parvenu à communiquer uniquement grâce à ses signaux cérébraux.
« Neuralink m'a donné de la liberté, de l'espoir et une communication plus rapide. [...] Cela a tellement amélioré ma vie. Je suis heureux de participer à quelque chose de grand qui aidera beaucoup de gens »
Comment fonctionne l'implant ?
Dans sa version actuelle, l'implant N1 est placé chirurgicalement dans le crâne. Le robot R1 de l'entreprise insère ensuite des électrodes flexibles dans le cerveau. Un logiciel interprète l'activité neuronale liée au mouvement et la traduit en commandes pour des ordinateurs ou d'autres appareils numériques.
La technologie vise à aider les patients à communiquer avec leur entourage. À terme, l'objectif est de leur permettre d'utiliser des appareils sans clavier ni autre commande physique.
Des critères de sélection encore flous
Neuralink indique que des patients atteints de SLA pourront être admis à l'essai LINK, mais n'a pas précisé les autres conditions d'acceptation ni le nombre de participants qui seraient admis. L'entreprise est désormais autorisée à recruter des participants, puis à mener l'étude selon un protocole clinique approuvé.
Si la technologie se révèle sûre, cet essai pourrait permettre à Neuralink de demander l'autorisation de mener des essais plus avancés, puis, à terme, de commercialiser LINK, afin d'offrir une vie meilleure aux patients atteints de cette maladie.