L'autorisation a été accordée à titre expérimental uniquement. L'étude doit évaluer la capacité des patients à contrôler des appareils numériques par la pensée, « en mettant l'accent sur des résultats fonctionnels qui améliorent l'autonomie dans la vie quotidienne », selon Neuralink. Elle portera aussi sur la sécurité et la fiabilité du système à long terme.