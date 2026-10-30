Son projet s’appelle YourOwnWeigh et il est disponible gratuitement sur GitHub. L’idée est assez simple sur le papier : permettre aux balances compatibles de continuer à transmettre leurs mesures par Wi-Fi, mais vers un serveur choisi par leur propriétaire plutôt que vers ceux de Withings.

Comme l’explique The Verge, le développeur a créé une application web capable de modifier le micrologiciel de certaines balances par Bluetooth. Le logiciel récupère le firmware d’origine, lui applique des modifications et l’installe sur l’appareil pour rediriger les données.

Une fois cette opération réalisée, les pesées sont automatiquement envoyées vers un serveur personnel. Pas besoin d’une infrastructure particulièrement coûteuse : Tom Anthony indique que son projet peut fonctionner avec une offre gratuite de Cloudflare, les quantités de données échangées étant assez modestes.

Et pour retrouver ses mesures dans Apple Santé ? Le développeur a simplement utilisé l’application Raccourcis d’Apple. Une automatisation récupère régulièrement les informations stockées sur son serveur et les ajoute à l'application Santé de l'iPhone.

Résultat : les mesures peuvent circuler de la balance vers Apple Santé sans transiter par Withings, et surtout sans abonnement au fabricant. Une manière assez radicale de rappeler que les données enregistrées par un appareil acheté plusieurs dizaines, voire centaines d’euros, appartiennent d’abord à son utilisateur.