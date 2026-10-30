Depuis quelques semaines, les nouveaux utilisateurs de Withings doivent payer un abonnement pour synchroniser leurs données avec Apple Santé ou Google Health Connect. Un développeur a décidé de contourner cette restriction avec un projet open source qui permet à certaines balances de fonctionner sans passer par les serveurs du fabricant.
Acheter une balance connectée, monter dessus chaque matin et retrouver son poids dans Apple Santé. Une opération qui semblait parfaitement banale, jusqu’à ce que Withings décide de réserver cette synchronisation à ses nouveaux clients abonnés. Depuis le 13 octobre, il faut débourser 9,95 € par mois ou 99,50 € par an pour profiter de cette fonction auparavant gratuite. Une décision qui n’a visiblement pas plu à tout le monde. Plutôt que de passer à la caisse, le développeur Tom Anthony a décidé de reprendre le contrôle de sa balance, quitte à modifier son logiciel.
Une balance Withings qui fonctionne sans les serveurs de Withings
Son projet s’appelle YourOwnWeigh et il est disponible gratuitement sur GitHub. L’idée est assez simple sur le papier : permettre aux balances compatibles de continuer à transmettre leurs mesures par Wi-Fi, mais vers un serveur choisi par leur propriétaire plutôt que vers ceux de Withings.
Comme l’explique The Verge, le développeur a créé une application web capable de modifier le micrologiciel de certaines balances par Bluetooth. Le logiciel récupère le firmware d’origine, lui applique des modifications et l’installe sur l’appareil pour rediriger les données.
Une fois cette opération réalisée, les pesées sont automatiquement envoyées vers un serveur personnel. Pas besoin d’une infrastructure particulièrement coûteuse : Tom Anthony indique que son projet peut fonctionner avec une offre gratuite de Cloudflare, les quantités de données échangées étant assez modestes.
Et pour retrouver ses mesures dans Apple Santé ? Le développeur a simplement utilisé l’application Raccourcis d’Apple. Une automatisation récupère régulièrement les informations stockées sur son serveur et les ajoute à l'application Santé de l'iPhone.
Résultat : les mesures peuvent circuler de la balance vers Apple Santé sans transiter par Withings, et surtout sans abonnement au fabricant. Une manière assez radicale de rappeler que les données enregistrées par un appareil acheté plusieurs dizaines, voire centaines d’euros, appartiennent d’abord à son utilisateur.
Une solution ingénieuse, mais encore loin d’être accessible à tous
Avant de crier victoire, il faut tout de même apporter quelques précisions.
YourOwnWeigh ne fonctionne actuellement qu’avec deux anciens modèles de balances Withings. Les modèles récents, comme les Body Smart, Body Comp ou Body Scan, ne sont pas annoncés comme compatibles. Le développeur espère que la communauté pourra étendre cette prise en charge, mais rien ne garantit que les protections des appareils plus récents permettront d’appliquer la même méthode.
L'installation demande également quelques compétences techniques. Il faut configurer un serveur, modifier le micrologiciel de la balance et mettre en place la synchronisation vers l’application souhaitée. Une mauvaise manipulation pourrait rendre l’appareil inutilisable. Sans compter qu’héberger ses propres données de santé impose de réfléchir à leur sécurité.
La compatibilité avec Apple Santé a été démontrée par le développeur, mais celle avec Google Health Connect reste à développer.
Ce projet intervient dans un contexte particulièrement tendu pour Withings. Interrogé par Clubic, Vincent Brand, directeur de Withings Digital, justifiait récemment cette nouvelle politique par la nécessité de financer les investissements du fabricant et ses futurs services numériques. Le constructeur nous confirmait également que les comptes créés avant le 13 octobre 2026 conserveraient gratuitement la synchronisation avec les applications partenaires.
YourOwnWeigh ne représente donc pas encore une alternative réaliste pour la majorité des clients. Mais l’initiative pose une question que les fabricants d’objets connectés vont avoir de plus en plus de mal à esquiver : jusqu’où peuvent-ils contrôler l’utilisation des données produites par les appareils qu’ils nous ont vendus ?