Withings ambitionne de bâtir une offre de soins plus large encore, entièrement adossée à ses technologies connectées. Le pari est d'autant plus réaliste, que le potentiel de l'entreprise française semble davantage pouvoir s'exprimer au pays de l'oncle Sam que dans l'Hexagone. Elle sait que le mode de paiement lié aux résultats ne se limite pas à Medicare, car les grandes assurances santé privées américaines, qui couvrent à elles seules 165 millions de personnes, se sont déjà engagées à l'adopter d'ici le 1er janvier 2028. De quoi transformer durablement les règles du jeu pour l'ensemble du secteur. Reste, désormais, à Withings de faire ses preuves sur le terrain.