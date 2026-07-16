Le Français Withings frappe un grand coup outre-Atlantique, puisque la medtech fondée par Éric Carreel devient la seule entreprise européenne retenue par les autorités américaines pour le lancement d'un tout nouveau programme de santé.
Pionnier des objets de santé connectés depuis près de vingt ans, Withings écrit une nouvelle page de son histoire, avec le lancement de Withings Medical, un service de suivi clinique complet, intégré au programme ACCESS des CMS américains, nous allons vous expliquer tout ça. L'objectif est ici d'accompagner les patients Medicare qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou métaboliques grâce à une équipe médicale dédiée, alors que les traitements GLP-1 contre le diabète et l'obésité connaissent un essor sans précédent aux États-Unis. Promos, les explications arrivent.
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Comment Withings a décroché sa place dans le programme ACCESS
En 2009, lorsque Withings sortait sa balance, premier objet connecté d'une gamme qui compte aujourd'hui des montres hybrides, des tensiomètres et des analyseurs de sommeil utilisés par 15 millions de personnes dans le monde, peu de gens prédisaient un avenir radieux à l'entreprise française. Il n'empêche que depuis près de vingt ans, l'entreprise conçoit ses appareils selon les exigences européennes en matière de dispositifs médicaux et de protection des données de santé, un cadre réglementaire particulièrement strict, dont elle fait aujourd'hui un argument face aux CMS américains. Withings a chassé les doutes. Mieux, l'entreprise s'exporte, et elle le fait bien.
Le service Withings Medical va donc être intégré au programme ACCESS, lui-même porté par le CMS Innovation Center, la cellule des CMS (Center for Medicare and Medicaid Innovation) chargée de tester de nouveaux modèles de soins avant de les généraliser. Lancé à l'échelle nationale le 5 juillet dernier pour une durée de dix ans, ce programme expérimental renverse un principe plutôt bien ancré aux États-Unis. Ici, les prestataires ne sont plus rémunérés au nombre d'actes réalisés, mais aux résultats de santé obtenus par leurs patients. Withings est la seule structure basée dans l'Union européenne retenue pour cette première cohorte, aux côtés d'une centaine d'organisations sélectionnées à travers le pays.
Les premiers patients ont été accueillis dès le 8 juillet, avec un focus immédiat sur les maladies cardio-rénales-métaboliques (hypertension, diabète, obésité) à travers deux parcours cliniques, CKM (cardio-rénal-métabolique) et eCKM. Une équipe dédiée, le Withings Medical Group, élabore un plan de soins individualisé, prescrit et ajuste les traitements, et accompagne chaque patient au quotidien, en lien avec son médecin traitant. « Ce que nous construisons aujourd'hui est l'aboutissement d'une vision que nous portions il y a plus de dix ans, lorsque nous faisions partie des rares pionniers du suivi de la santé », commente Éric Carreel, le président de Withings.
Withings Medical mise sur une nouvelle génération de soins connectés
Le hasard fait bien les choses, puisque les traitements à base de GLP-1, qui sont des médicaments qui régulent l'appétit et la glycémie, utilisés contre l'obésité et le diabète, connaissent une adoption record aux États-Unis. Un essor dopé par le programme Medicare GLP-1 Bridge, qui facilite leur remboursement pour les bénéficiaires de Medicare, l'assurance santé des seniors. Mais leur efficacité dépend d'un suivi médical rapproché, car en faisant fondre les kilos, ces molécules peuvent aussi entraîner une perte de masse musculaire, un effet indésirable qu'il faut surveiller de près.
Les maladies cardio-rénales et métaboliques comptent parmi les premières causes de maladies chroniques outre-Atlantique, une situation que l'organisme à but non lucratif American Heart Association qualifie carrément d'urgence de santé publique. C'est ce constat qui guide Nisha Basu, conseillère clinique de Withings Medical. Pour elle, trois ingrédients suffisent à changer la donne pour ces patients chroniques : des objets connectés que les patients ont réellement envie d'utiliser au quotidien, une précision diagnostique de niveau clinique bâtie sur près de vingt ans de recherche, et des traitements conformes aux recommandations médicales. Réunis, ils permettent de suivre les patients en continu, et non plus seulement lors de rendez-vous ponctuels.
Withings ambitionne de bâtir une offre de soins plus large encore, entièrement adossée à ses technologies connectées. Le pari est d'autant plus réaliste, que le potentiel de l'entreprise française semble davantage pouvoir s'exprimer au pays de l'oncle Sam que dans l'Hexagone. Elle sait que le mode de paiement lié aux résultats ne se limite pas à Medicare, car les grandes assurances santé privées américaines, qui couvrent à elles seules 165 millions de personnes, se sont déjà engagées à l'adopter d'ici le 1er janvier 2028. De quoi transformer durablement les règles du jeu pour l'ensemble du secteur. Reste, désormais, à Withings de faire ses preuves sur le terrain.