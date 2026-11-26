Les iPad sont aujourd'hui tellement puissants qu'ils pourraient fonctionner sans problème avec le système d'exploitation des Mac, à savoir macOS, qui permet notamment une vraie liberté d'installation, un travail multitâche et une gestion des fenêtres incomparables avec iPadOS.

Ce dont Apple est bien conscient, si l'on suit cette information qui nous est donnée par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Selon des sources de ce dernier, Apple est déjà en train de faire tourner macOS sur certains iPad en interne.