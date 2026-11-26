Vous aimeriez un jour pouvoir disposer de macOS sur iPad ? Eh bien, c'est déjà une réalité au sein de certaines équipes d'Apple !
Ces dernières années, les iPad d'Apple ont particulièrement gagné en puissance, depuis le tournant de 2021 et l'arrivée de la puce M1 sur iPad Pro. Aujourd'hui, on en est arrivé à une version iPad Pro M5 tellement performante que la tablette est tout simplement utilisée par beaucoup comme seul ordinateur. Reste seulement un problème, à savoir le fait que le système d'exploitation iPadOS n'est pas au niveau de la puissance brute de ces appareils. Ce qu'on comprend aussi au sein de chez Apple !
Apple utilise déjà macOS sur certains iPad en interne
Les iPad sont aujourd'hui tellement puissants qu'ils pourraient fonctionner sans problème avec le système d'exploitation des Mac, à savoir macOS, qui permet notamment une vraie liberté d'installation, un travail multitâche et une gestion des fenêtres incomparables avec iPadOS.
Ce dont Apple est bien conscient, si l'on suit cette information qui nous est donnée par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Selon des sources de ce dernier, Apple est déjà en train de faire tourner macOS sur certains iPad en interne.
Pour l'instant, Apple n'a pas de projet de déploiement public de cette nouveauté
Mais pour ceux qui auraient d'un coup un peu trop d'espoir dans le coeur, il faut rajouter la douche froide imposée directement derrière par Mark Gurman. Car d'après ce dernier, cette expérience d'Apple n'est pour le moment effectuée qu'à des fins de test en interne.
Apple n'a ainsi aucune ambition - à cette heure - de déployer plus largement une version de macOS pour les iPad. L'idée de la firme de Cupertino est de faire tourner macOS sur les iPad afin d'améliorer l'expérience iPadOS, et d'obtenir sur les tablettes la même flexibilité que celle permis par macOS. Après, rien n'interdit d'espérer qu'à terme, Apple soit incité à faire passer directement macOS sur les iPad !