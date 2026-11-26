Près d'un mois après la découverte d'une campagne de cyberattaques combinant les failles critiques de PHP à une vulnérabilité du noyau Linux, Palo Alto Networks annonce avoir corrigé cette dernière dans son système d'exploitation PAN-OS. Les entreprises dont les interfaces d'administration sont accessibles depuis Internet sont invitées à intervenir sans tarder.
Fin octobre, les chercheurs de Dream Research avaient documenté une série d'attaques contre les équipements de sécurité de Palo Alto Networks, au cours desquelles des pirates auraient réussi à compromettre 24 pare-feu et un serveur d'administration interne, ainsi qu'à s'introduire dans le réseau d'une organisation liée au gouvernement américain. Si le fabricant avait depuis déployé des correctifs contre PHP2Shell, il vient de publier un nouveau bulletin de sécurité concernant Fragnesia, la troisième vulnérabilité exploitée au cours de cette campagne.
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Le dernier maillon d’une chaîne d'exploitation enfin neutralisé
Pour rappel, les deux failles critiques de PHP, référencées CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, permettent à des attaquants d'exécuter du code à distance sans fournir d'identifiants de connexion. Les commandes s'exécutent toutefois avec les droits limités du processus PHP. C'est en exploitant Fragnesia (CVE-2026-46300, CVSS 7,8), une vulnérabilité du noyau Linux connue depuis le mois de mai, que les pirates sont parvenus à obtenir les privilèges root sur les équipements ciblés.
Palo Alto Networks précise que les correctifs précédemment déployés contre PHP2Shell permettent déjà de neutraliser cette chaîne d'exploitation. À ce jour, le fabricant n'a identifié aucune autre méthode permettant de tirer parti de Fragnesia sur ses équipements. La vulnérabilité a néanmoins été corrigée dans les branches 10.2, 11.1, 11.2, 12.1 et 12.2 de PAN-OS.
Toutes les intrusions initiales observées par Palo Alto Networks ont visé des équipements dont l'interface d'administration était accessible depuis Internet. Outre l'application des correctifs disponibles, les administrateurs réseau devront donc veiller à restreindre l'accès à ces interfaces aux seules adresses IP internes de confiance.
Les entreprises dont les équipements vulnérables étaient exposés avant l'application des correctifs devront également rechercher d'éventuelles traces d'intrusion, les pirates ayant pu aménager des accès clandestins que les mises à jour de sécurité ne supprimeront pas.
Une chaîne d'exploitation consiste à combiner plusieurs vulnérabilités pour contourner successivement les protections d'un système. Une première faille peut permettre à un pirate d'exécuter du code à distance sans disposer d'identifiants de connexion, mais avec des droits restreints. En exploitant une seconde vulnérabilité, le pirate peut alors obtenir des privilèges plus élevés, jusqu'à disposer des droits du superutilisateur (root) sur un système Linux. L'association de plusieurs failles peut ainsi avoir des conséquences bien plus graves que leur exploitation isolée.
Corriger la faille dont se servent les pirates pour pénétrer dans un système permet d'interrompre une chaîne d'exploitation connue, sans pour autant éliminer les autres vulnérabilités qui la composent. La découverte d'un nouveau point d'entrée pourrait permettre à des attaquants de les exploiter à nouveau. Corriger chacune de ces failles réduit donc les possibilités dont disposent les pirates pour compromettre le système ou étendre leur contrôle sur celui-ci.
Une mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité, mais n'annule pas les opérations réalisées par un pirate avant son installation. Si ce dernier a créé un compte administrateur, dérobé des identifiants ou installé une porte dérobée, il peut conserver un accès au système sans avoir à exploiter de nouveau la faille initiale. Les entreprises doivent donc rechercher d'éventuelles traces de compromission et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'intégrité de leurs équipements.