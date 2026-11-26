Pour rappel, les deux failles critiques de PHP, référencées CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, permettent à des attaquants d'exécuter du code à distance sans fournir d'identifiants de connexion. Les commandes s'exécutent toutefois avec les droits limités du processus PHP. C'est en exploitant Fragnesia (CVE-2026-46300, CVSS 7,8), une vulnérabilité du noyau Linux connue depuis le mois de mai, que les pirates sont parvenus à obtenir les privilèges root sur les équipements ciblés.

Palo Alto Networks précise que les correctifs précédemment déployés contre PHP2Shell permettent déjà de neutraliser cette chaîne d'exploitation. À ce jour, le fabricant n'a identifié aucune autre méthode permettant de tirer parti de Fragnesia sur ses équipements. La vulnérabilité a néanmoins été corrigée dans les branches 10.2, 11.1, 11.2, 12.1 et 12.2 de PAN-OS.

Toutes les intrusions initiales observées par Palo Alto Networks ont visé des équipements dont l'interface d'administration était accessible depuis Internet. Outre l'application des correctifs disponibles, les administrateurs réseau devront donc veiller à restreindre l'accès à ces interfaces aux seules adresses IP internes de confiance.

Les entreprises dont les équipements vulnérables étaient exposés avant l'application des correctifs devront également rechercher d'éventuelles traces d'intrusion, les pirates ayant pu aménager des accès clandestins que les mises à jour de sécurité ne supprimeront pas.