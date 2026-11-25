Sur le forum d'assistance de Canal+, la colère monte. « Assurez d'abord un service correct ! », écrit un abonné, en majuscules dans le texte. Un autre réclame un « dédommagement financier », et un troisième multiplie les relances (« Alors Canal ?? ») sans réponse visible dans le fil. Joint par téléphone, le service client aurait promis à un abonné un retour à la normale dans la soirée.