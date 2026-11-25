Canal+ a confirmé mercredi subir une panne sur ses décodeurs. La lecture des replays avec publicités est perturbée par une erreur EESPT. Le groupe promet de rétablir le service « dans les meilleurs délais ».
Les abonnés Canal+ équipés d'un décodeur ont du mal à regarder leurs replays ces jours-ci. Une fois la lecture de la publicité terminée, une erreur EESPT empêche le programme de démarrer. Canal+ a reconnu l'incident le mercredi 25 novembre, sans en préciser la cause. Mais plusieurs abonnés affirment subir la panne depuis deux à trois jours et la rapprochent aux récentes hausses de tarifs.
Sur les décodeurs Canal+, le replay cale après la publicité
Mercredi, Canal+ a publié un message indiquant qu'« un incident technique perturbe actuellement la lecture des programmes en replay avec pub sur les décodeurs CANAL+ ». Ses équipes sont « mobilisées pour rétablir le service dans les meilleurs délais ». Pas plus d'infos donc, à ce stade, sur les causes ni même sur le calendrier d'une éventuelle résolution.
Pour les abonnés, le souci dure depuis deux à trois jours désormais. Certains décrivent une publicité qui se lance normalement, puis un programme qui refuse de démarrer. L'un a débranché sa télévision, comme Canal+ l'avait recommandé selon lui.
Un autre a éteint puis rallumé son décodeur. Mais rien n'y fait. Ce dernier raconte aussi avoir perdu le direct en fin d'après-midi mercredi, « écran noir », et avoir cru le problème réglé ce soir, avant que l'erreur revienne « au bout de 10 minutes ». Un troisième assure ne capter plus que CNews et Europe 1, sans savoir s'il joue de mauvaise foi ou s'il dit vrai.
Certains abonnés Canal perdent patience
Sur le forum d'assistance de Canal+, la colère monte. « Assurez d'abord un service correct ! », écrit un abonné, en majuscules dans le texte. Un autre réclame un « dédommagement financier », et un troisième multiplie les relances (« Alors Canal ?? ») sans réponse visible dans le fil. Joint par téléphone, le service client aurait promis à un abonné un retour à la normale dans la soirée.
On lui a aussi proposé quelques mois d'accès gratuit à Canal+ en clair. C'est « sympa », reconnaît-il, « mais il faudrait que le service fonctionne ». Les prix, comme souvent, nourrissent aussi la rancœur. Un client abonné depuis 22 ans affirme que la location de ses deux décodeurs est passée de 14 à 18 euros. S'y ajoutent selon lui la hausse de l'abonnement et des chaînes supprimées « à leur guise ».
Pas plus tard que lundi, le groupe a aussi reconnu que la version 6.3.1 de son appli ne se lançait plus sur certains iPad sous iPadOS 17.7.1. Reste à espérer que le correctif arrive vite, et qu'il referme une série de bugs dont Canal+ se passerait bien, tout comme ses abonnés.