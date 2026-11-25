L'Union européenne ne veut pas abandonner la guerre technologique. Et elle va mettre les fonds dans un secteur où l'on a encore de bonnes chances de réussir.
Il est assez habituel aujourd'hui de moquer l'Europe pour son côté à la traîne dans la grande guerre de l'IA que se mènent la Chine et les États-Unis, avec d'un côté comme de l'autre des modèles toujours plus puissants qui sont présentés. Mais le Vieux Continent a aussi des choses à dire dans d'autres technologies d'avenir, comme le quantique.
Un fonds d'investissement à 50 milliards d'euros pour soutenir le quantique européen
Oui, l'UE pourrait peser à l'avenir dans le secteur de la technologie. Et elle va s'en donner les moyens semble-t-il, comme pourrait l'indiquer cette présentation du Quantum Act par la Commission européenne.
Ce règlement veut pouvoir soutenir l'écosystème européen dans le domaine en réservant un certain nombre de marchés aux entreprises du Vieux Continent. Il veut aussi soutenir la recherche fondamentale, et faciliter le passage de la R&D à l'industrialisation. Enfin, un fonds souverain (Sovereign Tech Equity Fund) va voir le jour, fonds qui pourrait mobiliser à l'avenir jusqu'à 50 milliards d'euros, selon le Financial Times. L'UE espère pouvoir le faire naître d'ici à 2028.
Le quantique, un secteur dans lequel l'Europe tient la dragée haute à la Chine et les États-Unis
Il faut dire que l'on vit une situation contrastée dans ce domaine. Alors qu'un tiers environ des entreprises du quantique sont implantées dans l'Union européenne, et que 44% des brevets sont déposés chez nous, les sociétés souffent de sous-investissement en provenance du privé.
Les jeunes entreprises de l'Union européenne ont ainsi attiré 1,1 milliard d'euros d'invstissement privés, contre 7 milliards aux États-Unis. Au niveau investissement public, on est par contre dans une situation inverse, avec 8,6 milliards d'euros de fonds publics disponibles en 2025 en Europe contre 5,3 milliards aux États-Unis (et 13,6 milliards en Chine).
« Les technologies quantiques façonneront l'avenir de l’industrie, de la sécurité et de l'innovation, et elles auront un impact profond sur nos sociétés » a défendu la vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la technologie, Henna Virkkunen. L'informatique quantique pourrait à l'avenir permettre de traiter beaucoup plus d'informations, et avec moins d'énergie. Elle pourrait aussi permettre de grandes avancées notamment dans les médicaments, les batteries, la cryptographie et les communications sécurisées.