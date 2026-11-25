Il faut dire que l'on vit une situation contrastée dans ce domaine. Alors qu'un tiers environ des entreprises du quantique sont implantées dans l'Union européenne, et que 44% des brevets sont déposés chez nous, les sociétés souffent de sous-investissement en provenance du privé.

Les jeunes entreprises de l'Union européenne ont ainsi attiré 1,1 milliard d'euros d'invstissement privés, contre 7 milliards aux États-Unis. Au niveau investissement public, on est par contre dans une situation inverse, avec 8,6 milliards d'euros de fonds publics disponibles en 2025 en Europe contre 5,3 milliards aux États-Unis (et 13,6 milliards en Chine).

« Les technologies quantiques façonneront l'avenir de l’industrie, de la sécurité et de l'innovation, et elles auront un impact profond sur nos sociétés » a défendu la vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la technologie, Henna Virkkunen. L'informatique quantique pourrait à l'avenir permettre de traiter beaucoup plus d'informations, et avec moins d'énergie. Elle pourrait aussi permettre de grandes avancées notamment dans les médicaments, les batteries, la cryptographie et les communications sécurisées.