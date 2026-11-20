La marque à prix réduit d'Orange, Sosh, frappe à nouveau. À l'occasion du Black Friday elle lance en effet une promo sur sa box fibre qui devrait intéresser.
Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'inflation, qui touche jusqu'aux forfaits proposés par les opérateurs. Une hausse des prix à laquelle n'échappent même pas les marques pourtant spécialisées dans les tarifs plus bas, comme Sosh, qui a haussé ses prix en augmentant l'enveloppe de données. Mais il reste tout de même de belles opportunité chez l'opérateur !
Sosh lance une offre pour avoir sa box fibre à 19,99 € par mois
Sosh ne fait pas que des forfaits mobiles. Il le rappelle aujourd'hui avec cette offre, à retrouver du côté de Showroomprivée, et qui va faire baisser le tarif de son abonnement fibre.
Ceux qui sont intéressés vont en effet pouvoir, à l'occasion de ces soldes du Black Friday, pouvoir avoir droit à l'abonnement La Boîte Sosh Fibre, à 19,99 € par mois. Ce tarif va durer 12 mois, avant ensuite de revenir au prix habituel de 24,99 € par mois.
Les frais de mise en service sont aussi offerts
Pour rappel, cet abonnement fibre de Sosh offre une vitesse en réception pouvant aller jusqu'à 2 Gbits par seconde (entre plusieurs appareils ou usages) et allant jusqu'à 800 Mbits/s en envoi. Tout comme l'offre de base, ceux qui souscrivent ici à l'offre spéciale ont droit à une offre sans engagement, et qui peut donc être résiliée à tout moment.
À ces 60 euros d'économie sur un an, le nouveau client aura aussi droit à des frais de mise en service gratuits - des frais qui sont normalement de 39 euros. C'est dont une économie d'une centaine d'euros qui est à saisir pour ceux qui voudraient passer chez Sosh. Attention, l'offre est disponible seulement jusqu'au lundi 23 novembre, en fin de soirée. Une offre qui est à retrouver ici.