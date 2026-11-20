Sosh ne fait pas que des forfaits mobiles. Il le rappelle aujourd'hui avec cette offre, à retrouver du côté de Showroomprivée, et qui va faire baisser le tarif de son abonnement fibre.

Ceux qui sont intéressés vont en effet pouvoir, à l'occasion de ces soldes du Black Friday, pouvoir avoir droit à l'abonnement La Boîte Sosh Fibre, à 19,99 € par mois. Ce tarif va durer 12 mois, avant ensuite de revenir au prix habituel de 24,99 € par mois.