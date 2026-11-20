Convertir des PDF, des images, des documents bureautiques ou des vidéos sans passer par un service en ligne : Filee propose de simplifier l'opération avec un menu circulaire et plus de 250 formats pris en charge.
Transformer une photo HEIC en JPEG ou un document Word en PDF implique souvent d'ouvrir un site spécialisé et d'y téléverser son fichier. Développé par Myeonggu Kim, Filee propose une autre approche : un utilitaire gratuit et open source, principalement destiné à Windows, où les conversions restent sur l'ordinateur.
- Conversions de nombreux types de fichiers
- Interface graphique et ligne de commande
- Traitement local sans envoi en ligne
Un menu circulaire pour convertir ses fichiers en quelques gestes
La principale particularité de Filee tient à son interface. Depuis l'Explorateur Windows, il suffit de maintenir la touche Ctrl et de faire glisser un ou plusieurs fichiers. Un menu en forme d'anneau apparaît alors autour du curseur, avec les formats compatibles avec la sélection. Déposer les fichiers sur l'une de ses portions lance la conversion, dont le résultat est enregistré à côté de l'original par défaut. Le principe rappelle celui d'un menu contextuel, mais spécialisé dans le changement de format.
Le logiciel prend en charge plus de 250 formats répartis dans 18 catégories : images, PDF, documents Word, tableurs Excel, présentations PowerPoint, archives, livres numériques, audio, vidéo ou encore modèles 3D. Les opérations courantes vont de HEIC vers JPG à DOCX vers PDF, en passant par l'extraction de la piste audio d'une vidéo. Filee sait également enchaîner plusieurs traitements lorsqu'une conversion directe n'est pas disponible.
La conversion par lots évite de répéter la manipulation pour chaque document. Filee permet aussi de redimensionner des images, de compresser ou fusionner des PDF et de définir des préréglages de qualité. Il peut même surveiller des dossiers pour convertir automatiquement les fichiers qui y sont ajoutés. Une commande dans le menu contextuel de Windows complète l'interface circulaire pour ceux qui préfèrent une utilisation plus classique.
Gratuit et sans cloud, avec quelques limites à connaître
Filee ne demande ni inscription ni abonnement. Distribué sous licence MIT, il est gratuit, sans publicité et sans filigrane. Surtout, les fichiers à convertir ne sont pas envoyés sur un serveur : les traitements s'effectuent localement. C'est un avantage appréciable pour des documents confidentiels, des pièces administratives ou des photos personnelles.
Les formats bureautiques modernes, notamment DOCX, XLSX et PPTX, peuvent être traités sans Microsoft Office. En revanche, toutes les conversions ne fonctionnent pas immédiatement après l'installation. Certains formats nécessitent des moteurs complémentaires, comme FFmpeg pour la vidéo et l'audio, LibreOffice pour d'anciens documents ou Pandoc pour les fichiers de balisage. Ces composants se téléchargent à la demande, mais leur utilisation reste ensuite locale.
Il faut également distinguer format pris en charge et fidélité du résultat. Un PDF converti en PowerPoint peut, par exemple, produire des diapositives constituées d'images, plutôt qu'une présentation entièrement modifiable. Filee reste par ailleurs un projet récent, qui a reçu plusieurs correctifs de sécurité. Mieux vaut donc le maintenir à jour et conserver ses originaux. Disponible sur Windows 10 et 11, il existe également sous Linux et en préversion sur macOS.
Convertir un document n'oblige décidément plus à lui faire faire un détour par Internet.
- Conversions de nombreux types de fichiers
- Interface graphique et ligne de commande
- Traitement local sans envoi en ligne