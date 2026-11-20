La principale particularité de Filee tient à son interface. Depuis l'Explorateur Windows, il suffit de maintenir la touche Ctrl et de faire glisser un ou plusieurs fichiers. Un menu en forme d'anneau apparaît alors autour du curseur, avec les formats compatibles avec la sélection. Déposer les fichiers sur l'une de ses portions lance la conversion, dont le résultat est enregistré à côté de l'original par défaut. Le principe rappelle celui d'un menu contextuel, mais spécialisé dans le changement de format.