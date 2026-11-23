Le Black Friday 2026 s'annonce particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent protéger leur vie numérique à petit prix. NordVPN, l'un des VPN les mieux notés par Clubic, dégaine une promotion allant jusqu'à 78 % de réduction, avec trois mois offerts et un abonnement accessible dès 2,99 €/mois. Une belle occasion de s'équiper d'un VPN premium avant les fêtes.
Le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé mais les spécialistes de la cybersécurité multiplient déjà les promotions. Après CyberGhost et ses prix cassés, c'est au tour de NordVPN de sortir le grand jeu avec une offre particulièrement agressive.
Le fournisseur propose désormais son abonnement Basique à 2,99 €/mois en moyenne, avec trois mois supplémentaires offerts, soit 27 mois de protection pour un total de 80,73 €.
Une réduction intéressante pour l'un des VPN de référence du marché, noté 9,1/10 dans notre dernier test Clubic. NordVPN se distingue notamment par ses excellentes performances, son réseau international et ses nombreuses fonctionnalités de sécurité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la formule Premium bénéficie également de l'opération Black Friday, avec une remise de 78 % et un tarif de 3,99 € par mois.
- storage9500 serveurs
- language167 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
Pourquoi choisir NordVPN pour le Black Friday ?
- Un VPN premium à prix réduit : profitez de NordVPN dès 2,99 €/mois, avec 74 % de réduction sur la formule Basique et jusqu'à 78 % sur les autres abonnements éligibles.
Jusqu'à 10 appareils protégés simultanément : sécurisez les ordinateurs, smartphones et tablettes de toute la famille avec un seul abonnement.
Trois mois offerts et 30 jours satisfait ou remboursé : bénéficiez de 27 mois de protection et d'une garantie pour tester le service en toute tranquillité.
Black Friday : NordVPN baisse encore ses prix et offre trois mois supplémentaires
NordVPN n'a visiblement pas l'intention de laisser le champ libre à ses concurrents pendant le Black Friday. Déjà disponible à un tarif promotionnel ces dernières semaines, son abonnement Basique bénéficie d'une nouvelle baisse, passant de 3,49 € à 2,99 €/mois.
Cette formule comprend deux années d'abonnement auxquelles NordVPN ajoute trois mois gratuits, soit 27 mois de service pour 80,73 € facturés en une seule fois.
Une économie bienvenue pour ceux qui utilisent régulièrement un VPN et souhaitent sécuriser leurs connexions à long terme.
La réduction annoncée sur la formule Basique atteint 74 %. Pour profiter des 78 % mis en avant dans la campagne Black Friday, il faut se tourner vers l'abonnement Premium, proposé à 3,99 €/mois en moyenne, soit 107,73 € pour les 27 premiers mois.
Ce dernier intègre notamment des fonctionnalités de cybersécurité supplémentaires, un gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage cloud chiffré.
Attention cependant : les prix promotionnels sont réservés à la période initiale. Le renouvellement automatique s'effectue ensuite à un tarif plus élevé. Pour la formule Basique, le tarif annuel annoncé est de 139,08 €, sous réserve des conditions en vigueur au moment de la commande.
L'opération Black Friday est annoncée jusqu'au 9 décembre 2026.
NordVPN : l'un des meilleurs VPN du marché selon Clubic
Au-delà de son prix promotionnel, NordVPN reste une référence incontournable dans l'univers des réseaux privés virtuels.
Son principal atout réside dans ses performances. Grâce à son protocole NordLynx, basé sur WireGuard, le service offre des connexions rapides et stables, y compris sur de longues distances. Dans notre test Clubic, NordVPN obtient la note de 9,1/10, avec des résultats particulièrement convaincants en matière de débit et de richesse fonctionnelle.
Le fournisseur dispose également d'un vaste réseau de plus de 9 500 serveurs répartis dans plus de 167 pays. De quoi sécuriser ses connexions à domicile comme en déplacement, tout en profitant d'un large choix de localisations virtuelles.
Côté confidentialité, NordVPN propose le chiffrement du trafic, un Kill Switch qui coupe la connexion en cas de déconnexion du VPN et une politique de non-conservation des journaux régulièrement auditée. Le service intègre aussi des fonctionnalités avancées comme le Double VPN, qui fait transiter les données par deux serveurs successifs, ou Meshnet, qui permet de connecter des appareils distants au sein d'un réseau privé.
Autre argument intéressant pour les familles : NordVPN permet jusqu'à 10 connexions simultanées. Un seul abonnement suffit donc pour protéger plusieurs ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils compatibles.
Enfin, le fournisseur accompagne ses abonnements d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, ce qui permet de tester les performances du VPN sur ses propres équipements.
✅ Les points forts
- Un tarif Black Friday attractif : dès 2,99 €/mois, avec jusqu'à 78 % de réduction selon la formule.
- Trois mois offerts : 27 mois de protection au prix promotionnel de l'abonnement longue durée.
- Jusqu'à 10 appareils simultanés : idéal pour protéger les équipements de toute la famille.
- D'excellentes performances : protocole NordLynx, vaste réseau international et fonctionnalités de sécurité avancées.
- 30 jours satisfait ou remboursé : une garantie pour tester le VPN sans risque financier durable, dans les conditions prévues.
❌ Les limites
- Un paiement initial conséquent : les 80,73 € de l'abonnement Basique sont facturés en une seule fois.
- Des performances variables selon les serveurs : comme pour tout VPN, les débits et la latence dépendent de la distance et des conditions du réseau.
- Des fonctionnalités réservées aux offres supérieures : l'antivirus de nouvelle génération, le gestionnaire de mots de passe et le stockage dans le cloud nécessitent un abonnement Premium.
- Un tarif supérieur à celui de certains concurrents : CyberGhost et d'autres VPN proposent des abonnements de longue durée moins chers.
- Un renouvellement plus coûteux : le tarif promotionnel n'est pas automatiquement reconduit.
À 2,99 €/mois pendant 27 mois, NordVPN propose une offre Black Friday particulièrement intéressante pour les internautes à la recherche d'un VPN rapide, fiable et simple à utiliser.
Certes, il existe des solutions moins chères sur le marché, dont CyberGhost. Mais NordVPN se distingue par ses performances, la richesse de ses fonctionnalités et sa capacité à protéger jusqu'à 10 appareils simultanément.
Pour ceux qui veulent simplement sécuriser leurs connexions, la formule Basique à 2,99 € représente déjà un excellent compromis. Les utilisateurs qui souhaitent disposer d'une protection numérique plus complète pourront, quant à eux, opter pour Premium à 3,99 €/mois.
Notre verdict : une très belle opportunité Black Friday pour profiter d'un VPN de référence à un tarif sensiblement réduit.
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Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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