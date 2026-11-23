Le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé mais les spécialistes de la cybersécurité multiplient déjà les promotions. Après CyberGhost et ses prix cassés, c'est au tour de NordVPN de sortir le grand jeu avec une offre particulièrement agressive.

Le fournisseur propose désormais son abonnement Basique à 2,99 €/mois en moyenne, avec trois mois supplémentaires offerts, soit 27 mois de protection pour un total de 80,73 €.

Une réduction intéressante pour l'un des VPN de référence du marché, noté 9,1/10 dans notre dernier test Clubic. NordVPN se distingue notamment par ses excellentes performances, son réseau international et ses nombreuses fonctionnalités de sécurité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la formule Premium bénéficie également de l'opération Black Friday, avec une remise de 78 % et un tarif de 3,99 € par mois.