Avant toute chose, cette information mérite d’être replacée dans l’histoire récente de la gamme. Les iPhone 15 Pro et 16 Pro disposaient déjà d’un châssis en titane, avant que la marque à la pomme ne change de formule avec les iPhone 17 Pro. Ces derniers ont inauguré une conception monobloc en aluminium, que le constructeur avait notamment justifiée par les propriétés thermiques du matériau. Cette refonte s’accompagnait aussi de l’intégration d’une chambre à vapeur destinée à améliorer les performances dans la durée.

Le choix de l’aluminium n’aurait donc pas été définitif. Le titane équipe toujours l’iPhone Air et l'iPhone Duo, tandis que certains utilisateurs regrettent son apparence et son toucher sur les modèles Pro. La résistance aux dommages de ce matériau fait également partie des qualités mises en avant par ses partisans.

Il reste néanmoins impossible de savoir si les prototypes actuellement testés conserveront cette composition jusqu’à la production. Pour l’heure, la fuite de Fixed Focus Digital porte bien sur du matériel en cours de développement, et non sur un modèle finalisé.