Après avoir abandonné le titane au profit de l’aluminium sur ses derniers modèles Pro, Apple pourrait revoir son choix pour le smartphone qui célébrera les 20 ans de l’iPhone. Les premiers prototypes évoqués par un leaker suggèrent un châssis métallique plus arrondi, associé à une nouvelle conception du verre avant et arrière.
Apple n’aurait pas encore définitivement tourné la page du titane. Selon le leaker Fixed Focus Digital, le constructeur testerait actuellement un cadre réalisé dans ce matériau pour ses futurs iPhone 20 Pro. Les travaux porteraient également sur une silhouette plus arrondie, qui rappellerait celle de l'iPhone Air, avec des courbes toutefois plus prononcées.
Le titane pourrait faire son retour sur l’iPhone 20 Pro
Avant toute chose, cette information mérite d’être replacée dans l’histoire récente de la gamme. Les iPhone 15 Pro et 16 Pro disposaient déjà d’un châssis en titane, avant que la marque à la pomme ne change de formule avec les iPhone 17 Pro. Ces derniers ont inauguré une conception monobloc en aluminium, que le constructeur avait notamment justifiée par les propriétés thermiques du matériau. Cette refonte s’accompagnait aussi de l’intégration d’une chambre à vapeur destinée à améliorer les performances dans la durée.
Le choix de l’aluminium n’aurait donc pas été définitif. Le titane équipe toujours l’iPhone Air et l'iPhone Duo, tandis que certains utilisateurs regrettent son apparence et son toucher sur les modèles Pro. La résistance aux dommages de ce matériau fait également partie des qualités mises en avant par ses partisans.
Il reste néanmoins impossible de savoir si les prototypes actuellement testés conserveront cette composition jusqu’à la production. Pour l’heure, la fuite de Fixed Focus Digital porte bien sur du matériel en cours de développement, et non sur un modèle finalisé.
Un design entièrement repensé autour du verre incurvé
On l’évoquait pas plus tard qu'hier, le retour du titane ne serait qu’un élément de la refonte prévue à l’occasion du vingtième anniversaire de l’iPhone. Depuis plusieurs mois, les fuites évoquent une nouvelle construction dans laquelle les parties vitrées avant et arrière viendraient épouser les côtés de l’appareil autour d’une fine bande métallique. Une description également avancée par Mark Gurman, qui présente cette évolution comme la plus importante de la gamme Pro depuis l’iPhone X.
Par le passé, Fixed Focus Digital avait déjà évoqué un verre inspiré de celui de l'iPhone Air, mais davantage incurvé sur ses quatre côtés. Des protections d’écran apparues récemment en ligne donnent d’ailleurs un aperçu de cette piste, avec des bordures très fines et des angles arrondis. Selon les informations qui circulent, celles-ci pourraient mesurer environ un millimètre et paraître presque invisibles lorsque l’écran est regardé de face.
Tous les prototypes ne suivraient toutefois pas nécessairement cette direction. De son côté, Ice Universe affirme qu’Apple travaille sur quatre modèles répartis entre deux designs, certains conservant un verre plat et d’autres adoptant cette courbure sur les quatre côtés. La firme explorerait cette dernière solution depuis trois ans, en ayant progressivement réduit l’ampleur des courbes envisagées.