Les premières informations sur l'iPhone du 20ᵉ anniversaire d'Apple commencent à filtrer depuis la chaîne d'approvisionnement. Selon un leaker chinois, le procédé de fabrication du verre courbé serait directement hérité de l'iPhone Air.
L’iPhone 20 n’est attendu qu’à l’automne 2027, après le lancement de l’iPhone 18, de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2 au printemps de la même année. Pourtant, les premières informations sur ce modèle anniversaire commencent déjà à se préciser. Le leaker Fixed Focus Digital, très actif sur Weibo, apporte aujourd’hui de nouveaux éléments sur sa fabrication, tandis que Mark Gurman avait déjà évoqué une refonte majeure de son design.
iPhone 20 : un procédé de fabrication emprunté à l'iPhone Air
Les équipements industriels conçus pour produire le verre de l'iPhone Air auraient été modifiés pour fabriquer des composants aux courbes plus prononcées, destinés à l'iPhone 20. Cette adaptation de la chaîne de production aurait permis à Apple de réduire ses coûts de fabrication. La dissipation thermique et la finesse du produit final auraient toutes deux progressé grâce à ces ajustements.
Le leaker précise que la qualité de fabrication attendue se situera dans la lignée de celle du premier iPhone Air. Pour rappel, ce modèle est actuellement l'iPhone le plus fin jamais commercialisé par Apple, avec une épaisseur de 5,6 mm. Il se distingue par son cadre en titane poli et son dos en verre. Des caractéristiques qui pourraient avoir servi de point de départ au développement du futur modèle anniversaire.
Un design tout en verre pour les vingt ans de l'iPhone
Mark Gurman avait déjà rapporté qu'Apple souhaitait marquer le 20ᵉ anniversaire de l'iPhone avec une refonte esthétique radicale. Le journaliste évoquait alors un appareil « majoritairement en verre, aux courbes prononcées, sans aucune découpe dans l'écran », avec du verre incurvé enveloppant l'ensemble des faces du téléphone.
Le nouveau signalement de Fixed Focus Digital apporte un élément supplémentaire à cette rumeur. Selon le leaker, les équipements utilisés pour fabriquer l'iPhone Air auraient été adaptés en vue de produire les composants plus arrondis du futur modèle. Il avait également indiqué précédemment qu'une installation de la chaîne d'approvisionnement avait achevé ses travaux de rénovation avant le lancement de la production.
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