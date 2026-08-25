Les équipements industriels conçus pour produire le verre de l'iPhone Air auraient été modifiés pour fabriquer des composants aux courbes plus prononcées, destinés à l'iPhone 20. Cette adaptation de la chaîne de production aurait permis à Apple de réduire ses coûts de fabrication. La dissipation thermique et la finesse du produit final auraient toutes deux progressé grâce à ces ajustements.

Le leaker précise que la qualité de fabrication attendue se situera dans la lignée de celle du premier iPhone Air. Pour rappel, ce modèle est actuellement l'iPhone le plus fin jamais commercialisé par Apple, avec une épaisseur de 5,6 mm. Il se distingue par son cadre en titane poli et son dos en verre. Des caractéristiques qui pourraient avoir servi de point de départ au développement du futur modèle anniversaire.