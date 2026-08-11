Selon l'analyste Edison Lee du cabinet Jefferies, Apple aurait renoncé au smartphone entièrement vitré prévu pour marquer les 20 ans de l'iPhone. En cause : un rendement de production jugé insuffisant, avec une conséquence immédiate sur la valorisation boursière du groupe.
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Le modèle anniversaire de l'iPhone, attendu à l'automne 2027, devait introduire un tout nouveau design matériel accompagnant l'interface Liquid Glass. Le terminal devait se doter d'un châssis en verre courbé et d'un écran dépourvu de toute découpe. Les choses semblent plus compliquées que prévu.
Des soucis de rendement derrière l'abandon du châssis tout en verre.
Dans une note relayée par Barron's, Edison Lee indique que les vérifications menées par Jefferies auprès de la chaîne d'approvisionnement d'Apple pointent vers l'abandon du smartphone tout en verre. Le rendement de la production serait insuffisant. En d'autres termes, il y aurait une proportion trop faible d'unités fabriquées sans défaut pour envisager une production à grande échelle. Pour Apple, le retour sur investissement ne serait donc pas au rendez-vous.
Les analystes de la banque d'investissement Jefferies conseillent aux investisseurs d'acheter, de conserver ou de vendre une action. En abaissant sa recommandation sur Apple, le cabinet indique concrètement qu'il déconseille désormais d'investir sur le titre. Il a aussi revu à la baisse le cours de l'action Apple à moyen terme, en le faisant passer de 285,56 à 263,66 dollars. Cette annonce a immédiatement pesé sur le marché : l'action Apple a reculé de 2,1% dans la foulée de la publication de la note.
L'iPhone des 20 ans devait se parer d'un verre courbé recouvrant l'avant et l'arrière de l'appareil, d'une reconnaissance faciale intégrée sous la dalle et de boutons sans partie mobile, actionnés par un retour haptique plutôt que par un mécanisme physique. Pour la firme de Cupertino, il s'agissait donc de marier l'appareil à l'identité visuelle "Liquid Glass" qu'Apple a déjà introduite dans ses logiciels. Ce modèle devait accompagner le lancement d'une deuxième génération d'iPhone pliable à l'automne 2027.
Mais le projet n'est peut-être pas totalement abandonné. La suppression de la Dynamic Island, cette zone regroupant capteurs frontaux et notifications introduite avec l'iPhone 14 Pro, posait déjà des difficultés d'ingénierie. D'autres éléments du projet initial, à commencer par le châssis aux quatre côtés courbés, pourraient cependant rester d'actualité. Le projet pourrait donc être simplement révisé.
La situation change quand même la donne pour Apple. L'iPhone anniversaire tout en verre aurait dû se vendre autour de 2 060 dollars en moyenne. Surtout, Edison Lee comptait sur ce design pour justifier, dans un second temps, une hausse progressive du prix des iPhone Pro et Pro Max, à mesure que le coût des mémoires grimpe. Mais avec les difficultés rencontrées, la hausse tarifaire devient tout de suite plus difficile à défendre pour Apple. L'analyste pointe aussi le rythme de déploiement d'Apple Intelligence. Faire tourner l'IA directement sur l'iPhone demande davantage de mémoire vive. Reste que les fonctions d'Apple Intelligence sont encore peu abouties, et Apple a du mal à justifier ce surcoût auprès des acheteurs.
Mise à jour
Contacté par Bloomberg, Apple dément l'abandon rapporté par Jefferies. Selon des sources internes citées par Mark Gurman, la feuille de route du groupe n'a pas changé. Les iPhone Pro et Pro Max de 2027, désignés en interne V73 et V74, doivent bien adopter un nouveau design en verre. Le verre recouvrirait l'avant et l'arrière des appareils, puis se prolongerait sur les tranches, entourées d'une bande métallique au milieu. Une version plus ambitieuse, portée par le studio de design d'Apple et misant sur encore plus de verre au détriment du métal, aurait en revanche été écartée en amont : les panneaux de verre s'assemblaient mal entre eux, ce qui empêchait une production à grande échelle. Le titre Apple a tout de même reculé jusqu'à 2,8% lundi à la Bourse de New York, selon Bloomberg. Les nouveaux designs d'iPhone étant généralement figés environ un an avant leur lancement à l'automne, les plans pour 2027 seraient déjà en phase de test avancée, sauf imprévu de dernière minute.
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