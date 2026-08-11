Dans une note relayée par Barron's, Edison Lee indique que les vérifications menées par Jefferies auprès de la chaîne d'approvisionnement d'Apple pointent vers l'abandon du smartphone tout en verre. Le rendement de la production serait insuffisant. En d'autres termes, il y aurait une proportion trop faible d'unités fabriquées sans défaut pour envisager une production à grande échelle. Pour Apple, le retour sur investissement ne serait donc pas au rendez-vous.

Les analystes de la banque d'investissement Jefferies conseillent aux investisseurs d'acheter, de conserver ou de vendre une action. En abaissant sa recommandation sur Apple, le cabinet indique concrètement qu'il déconseille désormais d'investir sur le titre. Il a aussi revu à la baisse le cours de l'action Apple à moyen terme, en le faisant passer de 285,56 à 263,66 dollars. Cette annonce a immédiatement pesé sur le marché : l'action Apple a reculé de 2,1% dans la foulée de la publication de la note.

L'iPhone des 20 ans devait se parer d'un verre courbé recouvrant l'avant et l'arrière de l'appareil, d'une reconnaissance faciale intégrée sous la dalle et de boutons sans partie mobile, actionnés par un retour haptique plutôt que par un mécanisme physique. Pour la firme de Cupertino, il s'agissait donc de marier l'appareil à l'identité visuelle "Liquid Glass" qu'Apple a déjà introduite dans ses logiciels. Ce modèle devait accompagner le lancement d'une deuxième génération d'iPhone pliable à l'automne 2027.