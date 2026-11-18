Sur la vidéo publiée par le leaker sur X, le verre présente des courbes discrètes sur ses quatre côtés. Les angles sont arrondis et les bordures paraissent particulièrement fines. L’ensemble donne un aperçu de ce que pourrait être l’écran du futur smartphone, sans pour autant permettre d’en connaître les dimensions exactes ni de confirmer son apparence définitive.

Ice Universe a également accompagné sa publication d’un commentaire sur Weibo, où il évoque la fin des protections faciles à installer et l’arrivée d’une prise en main plus confortable. Par conséquent, les accessoires devront eux aussi s’adapter à un écran qui ne s’arrête plus sur des contours parfaitement plats.

