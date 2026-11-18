Pour les 20 ans de l’iPhone, Apple préparerait un changement esthétique que plusieurs fuites décrivent depuis quelques mois. Des échantillons de verre de protection viennent donner une forme bien réelle à cette hypothèse, avec un écran légèrement arrondi sur chacun de ses quatre côtés.
Et si le prochain grand changement de design de l’iPhone se jouait sur quelques millimètres de verre ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs prêtent à Apple l’intention de revoir les contours de l’écran de son modèle anniversaire. Les dernières images relayées par Ice Universe apportent un nouvel élément à ce dossier : des protections d’écran dont la forme correspond précisément à cette description.
Un premier aperçu concret de l’écran incurvé de l’iPhone 20 Pro ?
Sur la vidéo publiée par le leaker sur X, le verre présente des courbes discrètes sur ses quatre côtés. Les angles sont arrondis et les bordures paraissent particulièrement fines. L’ensemble donne un aperçu de ce que pourrait être l’écran du futur smartphone, sans pour autant permettre d’en connaître les dimensions exactes ni de confirmer son apparence définitive.
Ice Universe a également accompagné sa publication d’un commentaire sur Weibo, où il évoque la fin des protections faciles à installer et l’arrivée d’une prise en main plus confortable. Par conséquent, les accessoires devront eux aussi s’adapter à un écran qui ne s’arrête plus sur des contours parfaitement plats.
Des rumeurs qui se suivent… Et qui se ressemblent
Il est nécessaire de rappeler que ces pièces ne sont pas des composants officiels fournis par Apple. Elles seraient issues de premiers essais de fabrication réalisés à partir des informations disponibles sur le futur appareil. Les fabricants peuvent ainsi tester de nouvelles méthodes de production avant de connaître les dimensions définitives du produit.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que de tels échantillons apparaissent. Le 7 octobre dernier, un compte avait publié sur Weibo des photographies de deux protections de tailles différentes, présentées comme des concepts inspirés des fuites. Plus récemment, Ice Universe avait partagé une vidéo d’un modèle décrit comme un verre de protection incurvé en 3D sur ses quatre côtés.
Ces nouveaux échantillons livrent aussi un indice important sur un autre élément de la façade : la Dynamic Island. Sa découpe semble conserver des proportions proches de celles de la version réduite apparue sur l’iPhone 18 Pro. Cela correspond aux prévisions de Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, qui estime que ce format devrait être maintenu jusqu’en 2027.
La Dynamic Island conserverait les dimensions de l’iPhone 18 Pro
Vous l’aurez compris, la courbure du verre serait donc la principale évolution visible sur ces prototypes. Elle pourrait cela dit compliquer la pose d’une protection intégrale car, contrairement à un accessoire destiné à une surface plane, celui-ci devrait épouser les quatre bords arrondis sans perdre son ajustement.
Une autre fuite, publiée par Fixed Focus Digital, va dans le même sens. Le leaker affirme que les futurs modèles anniversaire utiliseraient un verre comparable à celui de l’iPhone Air, mais avec des courbes plus prononcées sur chacun des côtés
Pour rappel, la marque à la pomme préparerait ces iPhone anniversaire pour l’automne 2027. Le nom iPhone 20 Pro reste encore hypothétique à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Et si les échantillons donnent corps à la piste d’un écran incurvé, ils ne constituent pas encore une validation du design final par Apple.