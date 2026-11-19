Organic Maps sait maintenant importer des polygones aux formats KML, KMZ et GeoJSON. Ces fichiers décrivent une zone par son contour, par exemple une région que l’on veut repérer sur la carte. L’application les affiche avec des contours colorés, des remplissages et des « trous », c’est-à-dire des parties exclues à l’intérieur de la zone. Les développeurs présentaient déjà l’import de traces GPX et KML (des parcours enregistrés par GPS) dans une mise à jour tournée vers la randonnée et le vélo. Les traces reçoivent des flèches de direction. Celles en cours d’enregistrement sont sauvegardées chaque minute, pour les récupérer en cas de plantage.