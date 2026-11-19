Organic Maps publie sa mise à jour de novembre 2026. L’application de navigation open source affiche le relief en 3D et les profondeurs des océans, importe des zones colorées et permet d’inverser un itinéraire en un geste.
L’application s’appuie sur les données d’OpenStreetMap et reçoit cette version sur iOS, Android et ordinateur. Elle change l’affichage de la carte, le calcul des trajets et, sur Android, la navigation en transports en commun.
Quoi de neuf en novembre ?
La carte gagne du relief. Elle affiche le terrain en 3D, donne l’altitude en n’importe quel point et trace des courbes de niveau reliant les points situés à la même hauteur. Notons aussi l’affichage des profondeurs pour les océans. Les données OpenStreetMap datent du 10 novembre et les articles Wikipedia du 1er novembre.
Organic Maps sait maintenant importer des polygones aux formats KML, KMZ et GeoJSON. Ces fichiers décrivent une zone par son contour, par exemple une région que l’on veut repérer sur la carte. L’application les affiche avec des contours colorés, des remplissages et des « trous », c’est-à-dire des parties exclues à l’intérieur de la zone. Les développeurs présentaient déjà l’import de traces GPX et KML (des parcours enregistrés par GPS) dans une mise à jour tournée vers la randonnée et le vélo. Les traces reçoivent des flèches de direction. Celles en cours d’enregistrement sont sauvegardées chaque minute, pour les récupérer en cas de plantage.
Pour les trajets, les réglages d’évitement (péages, routes non revêtues, ferries) sont séparés selon le moyen de déplacement (en voiture, à vélo ou à pied). Sur iOS et Android, un bouton inverse un itinéraire avec tous ses arrêts en un seul geste, et n’importe quel point peut être supprimé, départ et destination compris. Les itinéraires KML enregistrés gardent leurs étapes et leur mode de déplacement, et les exports GPX et GeoJSON reprennent les arrêts comme points de passage. Le calcul et le recalcul des itinéraires ont également été améliorés.
De son côté Android reçoit des nouveautés en plus. Notons par exemple un nouvel affichage de la vitesse et des limitations, y compris dans Android Auto. Les instructions de transports en commun passent en plein écran, avec les arrêts où monter, les correspondances, les sorties et les stops intermédiaires. Un widget d’écran d’accueil lance l’enregistrement d’une trace et indique le temps écoulé, la distance et l’altitude, désormais mesurée et enregistrée par rapport au niveau moyen de la mer.
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