Microsoft avait déjà commencé à explorer cette piste avec PC Insights, une fonction expérimentale apparue en juillet 2026, qui permet à Copilot de consulter des informations sur l'état du PC, comme l'utilisation du processeur, la batterie ou les périphériques connectés. À l’Ignite, la firme a annoncé vouloir pousser l'exercice plus loin, en permettant à l'assistant de rechercher les causes possibles d'un dysfonctionnement.

Il suffira de décrire le problème rencontré pour que Copilot puisse lancer une analyse du système en lecture seule, examiner les informations pertinentes et suggérer des pistes de dépannage, sans obliger les utilisateurs et utilisatrices à déchiffrer eux-mêmes les données techniques.

Cette fonction ne permettra toutefois pas à l'IA de modifier la configuration de Windows ou d'appliquer des correctifs. Microsoft n'a pas détaillé la nature des données de diagnostic auxquelles Copilot pourra accéder, ni les autorisations nécessaires pour les consulter.

Cette nouvelle capacité fait partie des fonctions locales annoncées à l'Ignite dans le cadre de la stratégie d'intelligence hybride de Microsoft. Elle doit arriver prochainement sur les Copilot+ PC, sans date de lancement plus précise ni confirmation d'une disponibilité sur les autres ordinateurs Windows 11.