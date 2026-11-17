C'est une cyberattaque d'ampleur qui a eu lieu en début de semaine. Car elle a touché de très nombreux grands noms, comme Air France ou CNN.
On n'arrête plus la scansion des cyberattaques, comme encore on l'apprend aujourd'hui avec une offensive qui a touché le géant des sondages Ispsos. Et ce début de semaine, il y a même eu une opération d'ampleur internationale par ses répercussions, qui ont touché des grands noms dans des secteurs aussi divers que la banque et la finance, la tech ou bien le commerce.
Un prestataire attaqué, 178 organisations majeures victimes
Vous ne connaissiez jusqu'à a aujourd'hui sûrement pas ce nom : Optimizely. C'est celui d'une société américaine éditrice d'outils de test de page web, et qui est le prestataire de nombreuses grandes entreprises internationales.
Elle a été la cible d'un malware, qui a exploité une faille dans le processus d'inscription d'Optimizely, diffusé ensuite chez ses clients. Et selon les premières analyses de Report URI, 188 fichiers contenant du code malveillant ont été à ce jour repérés, dans 178 organisations différentes.
Peu de résultats pour les attaquants
Leurs noms devraient vous dire quelque chose, puisque parmi ceux-ci, on compte par exemple CNN, Air France, IKEA, HSBC, la BBC ou bien Zoom. Le Javascript malveillant diffusé par les pirates pouvait détourner des transactions en cryptomonnaies, dérober des données bancaires, ou bien même permettre de cibler des iPhone dont l'iOS ne serait pas à jour.
Il faut noter que les 178 organismes victimes listées ne constituent pas une liste définitive, et que d'autres découvertes ne sont pas à exclure. Mais si celle-ci est impressionnante, le butin pour le moment recensé est à l'inverse assez faible. Report URI a pu, le 16 novembre, à 20h25, compter au total 7 040 dollars de fonds en cryptomonnaies transférés sur plusieurs adresses liées à la cyberattaque. L'attaque a au total duré 16 heures, avant qu'Optimizely ne bloque la faille.