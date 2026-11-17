Vous ne connaissiez jusqu'à a aujourd'hui sûrement pas ce nom : Optimizely. C'est celui d'une société américaine éditrice d'outils de test de page web, et qui est le prestataire de nombreuses grandes entreprises internationales.

Elle a été la cible d'un malware, qui a exploité une faille dans le processus d'inscription d'Optimizely, diffusé ensuite chez ses clients. Et selon les premières analyses de Report URI, 188 fichiers contenant du code malveillant ont été à ce jour repérés, dans 178 organisations différentes.