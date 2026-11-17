Le géant français des sondages Ipsos a été victime d’une cyberattaque contre l’un de ses systèmes informatiques internes, et il a attendu cinq jours après le dépôt de sa plainte pour l’annoncer. Le groupe ignore encore si des informations sur ses clients ont été touchées.
Avec environ 20 000 salariés et 5 000 clients dans 90 pays, Ipsos réalise des sondages d’opinion et des études de marché pour des entreprises, des médias et des institutions. Dans son communiqué, le groupe explique avoir identifié « un incident de cybersécurité affectant un système d’information interne » et porté plainte le 11 novembre. Ses équipes ont déclenché les procédures de réponse aux incidents et fait appel à des spécialistes extérieurs pour contenir l’attaque. Selon l’entreprise, celle-ci n’a eu « aucun impact » sur ses opérations. Ipsos ne dit rien de la méthode des pirates, du système touché ni de la date à laquelle il a découvert l’attaque, et aucun groupe de cybercriminels ne s’est manifesté pour l’instant.
Ipsos ne mentionne pas les personnes interrogées dans ses sondages
« Si l’enquête établit que des informations relatives à des clients, des projets ou des partenaires commerciaux ont été affectées, nous contacterons directement les personnes concernées », promet le groupe. Dans cette liste, Ipsos ne cite pas les particuliers qui répondent à ses questionnaires, par téléphone ou sur internet. Si vous avez participé à l’une de ses enquêtes, vous ne savez donc pas si le système piraté contenait vos réponses ou vos coordonnées.
Ipsos a signalé l’incident aux autorités compétentes, sans dire s’il a averti la CNIL. Si des données personnelles ont été touchées, le groupe avait 72 heures après la découverte de l’intrusion pour signaler la fuite au gendarme de la vie privée, selon le RGPD. Comme le précise le spécialiste FrenchBreaches, Ipsos n’a publié aucune liste de données compromises, et il n’a confirmé aucun vol de fichiers.
En attendant les conclusions de l’enquête, méfiez-vous des courriels et des SMS envoyés au nom d’Ipsos, surtout s’ils vous promettent une récompense en échange de vos coordonnées bancaires.