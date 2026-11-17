« Si l’enquête établit que des informations relatives à des clients, des projets ou des partenaires commerciaux ont été affectées, nous contacterons directement les personnes concernées », promet le groupe. Dans cette liste, Ipsos ne cite pas les particuliers qui répondent à ses questionnaires, par téléphone ou sur internet. Si vous avez participé à l’une de ses enquêtes, vous ne savez donc pas si le système piraté contenait vos réponses ou vos coordonnées.

Ipsos a signalé l’incident aux autorités compétentes, sans dire s’il a averti la CNIL. Si des données personnelles ont été touchées, le groupe avait 72 heures après la découverte de l’intrusion pour signaler la fuite au gendarme de la vie privée, selon le RGPD. Comme le précise le spécialiste FrenchBreaches, Ipsos n’a publié aucune liste de données compromises, et il n’a confirmé aucun vol de fichiers.

En attendant les conclusions de l’enquête, méfiez-vous des courriels et des SMS envoyés au nom d’Ipsos, surtout s’ils vous promettent une récompense en échange de vos coordonnées bancaires.