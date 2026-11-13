Microsoft étend la prise en charge de CLAT aux connexions Wi-Fi et Ethernet de Windows 11. Derrière cet acronyme se cache une technologie qui pourrait faciliter la transition vers IPv6, sans condamner les logiciels encore dépendants d'IPv4.
Voilà des années qu'on nous répète qu'IPv6 doit remplacer IPv4, mais si vous suivez un tant soit peu l'actualité réseau, vous savez qu'on n'y est toujours pas. En France, le taux d'adoption du protocole atteignait ainsi 80 % en octobre 2026, selon l'Arcep, contre environ 41 % à l'échelle mondiale, d'après l'APNIC. La transition avance, donc, mais de nombreux logiciels et services dépendent encore d'IPv4, incitant les entreprises concernées à maintenir les deux protocoles en parallèle pour éviter toute rupture de connexion. Une double gestion coûteuse, tant sur le plan financier que technique, que Microsoft entend alléger grâce à une technologie désormais disponible sur les connexions Wi-Fi et Ethernet de Windows 11 : CLAT.
IPv4 et IPv6, deux protocoles qui ne parlent pas la même langue
Pour comprendre ce que CLAT apporte à Windows 11, il faut remonter au début des années 1980, quand IPv4 a été normalisé. À l'époque, Internet était encore loin de ressembler au réseau mondial que nous connaissons, et personne n'imaginait que des dizaines de milliards d'appareils finiraient par s'y connecter.
Avec ses quelque 4,3 milliards d'adresses possibles, le protocole semblait donc avoir de beaux jours devant lui. Quarante-cinq ans plus tard, IoT Analytics prévoit près de 24 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici fin 2026, sans même compter les smartphones, les ordinateurs et les tablettes. Tous n'ont évidemment pas besoin de leur propre adresse IPv4 publique, notamment grâce aux techniques de partage d'adresses, mais la croissance d'Internet a fini par épuiser les réserves disponibles.
C'est pour répondre à cette pénurie qu'IPv6 a été développé, avec un espace d'adressage autrement plus vaste. Là où IPv4 utilise des adresses sur 32 bits, son successeur passe à 128 bits, soit quelque 340 sextillions de combinaisons possibles. Problème : si les deux protocoles remplissent la même fonction, ils n'utilisent ni le même format d'adresse ni la même structure de paquets. Un équipement utilisant exclusivement IPv6 ne peut donc pas communiquer avec un serveur IPv4 sans système de traduction.
Pour préserver la compatibilité, de nombreux réseaux fonctionnent aujourd’hui en dual-stack, c'est-à-dire que les routeurs et les appareils prennent en charge IPv4 et IPv6 en parallèle, selon les besoins des applications et des services. Une solution efficace, mais contraignante pour les opérateurs et les entreprises, qui doivent continuer à maintenir deux protocoles, leurs configurations et leurs règles de sécurité, alors même que les adresses IPv4 publiques se font rares.
CLAT, le traducteur qui manquait aux réseaux IPv6
Pour s'épargner cette double gestion, les entreprises peuvent aussi choisir de ne fournir qu'une connexion IPv6 aux appareils de leur réseau et de confier les échanges avec les serveurs IPv4 à une passerelle NAT64. Lorsqu'un appareil cherche à joindre un serveur IPv4, la passerelle convertit les paquets IPv6 en IPv4 avant de les transmettre, puis effectue l'opération inverse pour les réponses. Un système de traduction, en somme, qui permet aux deux protocoles de communiquer sans avoir à cohabiter sur le réseau interne.
Mais si NAT64 a fait ses preuves, cette méthode suppose que l'application soit capable d'envoyer des paquets IPv6. Or, une entreprise passée au tout IPv6 peut encore utiliser des logiciels qui communiquent exclusivement via IPv4. Leurs données ne peuvent donc pas traverser son réseau pour atteindre la passerelle NAT64, quand bien même le serveur distant utilise lui aussi IPv4. Sans autre solution, il faudrait alors adapter ou remplacer ces applications, ou réintroduire IPv4 sur le réseau, avec toutes les contraintes que l'entreprise cherchait à éviter.
On en revient donc à CLAT (Customer-side Translator), une sorte de traducteur pour le traducteur, dont Microsoft vient d'étendre la prise en charge aux connexions Wi-Fi et Ethernet de Windows 11. Sur le PC, CLAT convertit les paquets IPv4 de l'application en IPv6 pour qu'ils puissent traverser le réseau jusqu'à la passerelle NAT64, qui les reconvertit en IPv4 avant de les transmettre au serveur distant. Les réponses suivent le chemin inverse, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'application ou le serveur. Ce dispositif de double traduction porte un nom, 464XLAT (à vos souhaits).
Attention toutefois, CLAT nécessite une infrastructure réseau compatible, équipée d'une passerelle NAT64 et capable de fournir à Windows les informations nécessaires à la traduction. Le réseau doit également permettre la configuration automatique des adresses IPv6 par SLAAC, tandis que la fonctionnalité doit être activée dans Windows via une commande netsh ou une stratégie de groupe.
Enfin, CLAT ne prend pas encore en charge les applications exécutées dans le sous-système Windows pour Linux (WSL), et ne résout pas à lui seul les difficultés liées aux connexions IPv4 entrantes et à certaines communications pair-à-pair.
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