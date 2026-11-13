Pour comprendre ce que CLAT apporte à Windows 11, il faut remonter au début des années 1980, quand IPv4 a été normalisé. À l'époque, Internet était encore loin de ressembler au réseau mondial que nous connaissons, et personne n'imaginait que des dizaines de milliards d'appareils finiraient par s'y connecter.

Avec ses quelque 4,3 milliards d'adresses possibles, le protocole semblait donc avoir de beaux jours devant lui. Quarante-cinq ans plus tard, IoT Analytics prévoit près de 24 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici fin 2026, sans même compter les smartphones, les ordinateurs et les tablettes. Tous n'ont évidemment pas besoin de leur propre adresse IPv4 publique, notamment grâce aux techniques de partage d'adresses, mais la croissance d'Internet a fini par épuiser les réserves disponibles.

C'est pour répondre à cette pénurie qu'IPv6 a été développé, avec un espace d'adressage autrement plus vaste. Là où IPv4 utilise des adresses sur 32 bits, son successeur passe à 128 bits, soit quelque 340 sextillions de combinaisons possibles. Problème : si les deux protocoles remplissent la même fonction, ils n'utilisent ni le même format d'adresse ni la même structure de paquets. Un équipement utilisant exclusivement IPv6 ne peut donc pas communiquer avec un serveur IPv4 sans système de traduction.

Pour préserver la compatibilité, de nombreux réseaux fonctionnent aujourd’hui en dual-stack, c'est-à-dire que les routeurs et les appareils prennent en charge IPv4 et IPv6 en parallèle, selon les besoins des applications et des services. Une solution efficace, mais contraignante pour les opérateurs et les entreprises, qui doivent continuer à maintenir deux protocoles, leurs configurations et leurs règles de sécurité, alors même que les adresses IPv4 publiques se font rares.