Sur Android 11 et versions ultérieures, retoucher une photo dans Google Photos ne crée plus de copie à chaque fois. Les modifications s’appliquent à l’original et peuvent être réglées après coup, comme sur l’app Photos d’Apple.
Magic Eraser, Unblur, retouches sur fichiers Ultra HDR ou C2PA : jusqu’ici, ces outils vous forçaient à enregistrer une deuxième version de l’image. Google annonce que ce n’est plus le cas, et votre galerie devrait donc moins s’encombrer.
Une édition non destructrice… Enfin !
Jusqu’à présent, chaque retouche avancée donnait un second fichier à côté de l’original. Quelques essais sur la même image, et la galerie se remplissait de variantes presque identiques. Si vous ne supprimiez pas tout de suite la version ratée, la retrouver quelques jours plus tard devenait pénible.
Google cite aussi l’Ultra HDR et le C2PA, deux types de fichiers qui forçaient eux aussi la copie. L’Ultra HDR, c’est un JPEG avec une information de luminosité en plus. Sur un écran compatible HDR, les zones lumineuses (ciel, lumières d’une ville) ressortent davantage, et sur un écran classique, la photo s’affiche normalement. Inutile pourtant d’avoir une photo Ultra HDR pour profiter du changement ; il vaut pour vos retouches en général, sur Android 11 et plus. Quant au C2PA, il ajoute au fichier un historique signé numériquement (qui a créé l’image, avec quel outil, quelles modifications, y compris par IA). De quoi vérifier d’où vient une photo et comment elle a été éditée.
Google Photos n'est pas seulement un espace de stockage d'images. C'est aussi un petit studio de retouche photo qui ravira le grand public grâce à ses nombreuses options et des modes d'amélioration par IA.
Désormais, à partir d’Android 11, l’enregistrement modifie directement l’image d’origine, mais dans une forme non destructrice. Concrètement, quand vous rouvrez l’éditeur après coup, les outils restent réglés sur votre dernier choix (un filtre ou la luminosité, par exemple). Il est donc possible de continuer à les ajuster ou de revenir à la version initiale.
Google Photos reprend donc le fonctionnement de l’app Photos d’Apple sur iPhone ou Mac. L’application garde toutefois l’option « Enregistrer une copie » pour ceux qui veulent conserver les deux versions. Le déploiement de cette nouveauté a démarré, mais aucune date de disponibilité certaine n'a été annoncée. Le mois dernier, nous rapportions que la retouche rapide de Google Photos, jusque-là réservée aux photos, s’étendait aux vidéos.