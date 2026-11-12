Google cite aussi l’Ultra HDR et le C2PA, deux types de fichiers qui forçaient eux aussi la copie. L’Ultra HDR, c’est un JPEG avec une information de luminosité en plus. Sur un écran compatible HDR, les zones lumineuses (ciel, lumières d’une ville) ressortent davantage, et sur un écran classique, la photo s’affiche normalement. Inutile pourtant d’avoir une photo Ultra HDR pour profiter du changement ; il vaut pour vos retouches en général, sur Android 11 et plus. Quant au C2PA, il ajoute au fichier un historique signé numériquement (qui a créé l’image, avec quel outil, quelles modifications, y compris par IA). De quoi vérifier d’où vient une photo et comment elle a été éditée.