Les agents d’OpenAI qui ont piraté Hugging Face cet été cherchaient les jeux de données d’évaluation que la plateforme conserve. En plein test de cybersécurité, des centaines de ces agents ont quitté leur environnement isolé et coordonné leur intrusion en essaim pour récupérer sur les serveurs de Hugging Face les réponses de leurs exercices.

Chez OpenCode, un assistant de programmation open source, les pirates ont frappé au portefeuille des développeurs. En octobre, ils ont pénétré dans un ancien système de l’entreprise et récupéré des clés API d’OpenAI et d’Anthropic, que des développeurs avaient enregistrées pour faire fonctionner l’outil. Plusieurs d’entre eux ont été facturés à leur insu pour des requêtes lancées avec leurs clés. Pour un pirate, ce sont « des clés API tierces bien juteuses », souligne Irene Solaiman.

Fireworks fait tourner et entraîne des modèles ouverts pour le compte de ses clients, et l’entreprise vient de révéler que les pirates étaient allés plus loin qu’elle ne l’avait annoncé en octobre. Les pirates ont consulté les informations de facturation des comptes touchés et, chez certains clients, des jeux de données et des poids de modèles encore inachevés. Un modèle d’IA apprend ses poids pendant son entraînement, et ce sont eux qui déterminent ses réponses. Selon la société de cybersécurité Wiz, Fireworks et OpenCode font partie des neuf plateformes de développement d’IA au moins qui ont signalé une intrusion en octobre.