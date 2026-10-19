OpenCode a reconnu une intrusion touchant 1,4 % des utilisateurs et utilisatrices de sa Console. Des clés API d’OpenAI et d’Anthropic pourraient avoir été dérobées, tandis que plusieurs personnes signalent déjà des dépenses suspectes.
Des centaines de dollars pour des requêtes qu'ils n'avaient pourtant jamais effectuées : c'est la mauvaise surprise découverte par plusieurs utilisateurs et utilisatrices d'OpenCode, un outil de développement assisté par intelligence artificielle. Le 17 octobre, la plateforme a reconnu avoir subi une intrusion dans sa Console, un service en ligne distinct de l'application locale, susceptible d'avoir compromis les clés API de fournisseurs tiers enregistrées par ses clients. Des identifiants qui permettent d'accéder aux modèles d'IA, mais aussi de facturer leur utilisation directement sur les comptes auxquels ils sont associés.
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Une intrusion dans un ancien système d'OpenCode
D'après le message d'alerte relayé par Cybersecurity News, les pirates auraient réussi à accéder à une infrastructure qu'OpenCode s'apprêtait à désactiver, exposant potentiellement les clés API d'OpenAI et d'Anthropic enregistrées dans les espaces de travail de ce service.
OpenCode a indiqué que 1,4 % des utilisateurs et utilisatrices de ce service étaient concernés, sans préciser le nombre de comptes touchés ni celui des clés potentiellement exposées. Les identifiants conservés uniquement dans l'application locale ne seraient pas affectés, et l'éditeur assure avoir averti individuellement toutes les personnes concernées.
Concernant les circonstances de l'intrusion, l’entreprise n'a précisé ni comment les pirates avaient pénétré dans son système ni combien de temps ils y étaient restés. Elle a toutefois associé l'incident à une attaque de grande ampleur par distillation, une technique qui consiste à exploiter les réponses d'un modèle d'IA pour en entraîner un autre. Des clés API dérobées pourraient alors servir à multiplier les requêtes aux frais de leurs propriétaires, sans même avoir à se connecter à leurs comptes. OpenCode n'a cependant pas confirmé que ces identifiants avaient servi à cette opération.
Des factures qui s'envolent chez plusieurs utilisateurs
Les premiers témoignages rapportés par Dealroom suggèrent néanmoins que des clés API ont pu être utilisées à l'insu de leurs propriétaires. Une personne affirme avoir découvert près de 450 dollars de consommation cumulée chez OpenAI et Anthropic, une autre plus de 700 dollars chez OpenAI, tandis qu'un troisième témoignage fait état de 1 700 dollars de dépenses.
OpenCode a indiqué travailler avec OpenAI, Anthropic et Google pour remédier à l'incident. Anthropic a déjà révoqué les clés Claude qu'elle estimait compromises, tandis que sur le volet financier, Dax Raad, cofondateur d'OpenCode, a annoncé des remboursements en cours. OpenAI a également confirmé avoir collaboré avec la plateforme pour permettre aux clients concernés de reprendre leurs activités et leur restituer les crédits consommés pendant l'attaque.
Les personnes averties ont quant à elles été invitées à révoquer leurs anciennes clés auprès des fournisseurs concernés, à en générer de nouvelles et à vérifier leurs historiques de consommation. Une précaution essentielle, puisque supprimer une clé de la Console ne la désactive pas auprès du fournisseur, et que les requêtes frauduleuses peuvent se poursuivre tant que celle-ci demeure valide.