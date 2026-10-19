D'après le message d'alerte relayé par Cybersecurity News, les pirates auraient réussi à accéder à une infrastructure qu'OpenCode s'apprêtait à désactiver, exposant potentiellement les clés API d'OpenAI et d'Anthropic enregistrées dans les espaces de travail de ce service.

OpenCode a indiqué que 1,4 % des utilisateurs et utilisatrices de ce service étaient concernés, sans préciser le nombre de comptes touchés ni celui des clés potentiellement exposées. Les identifiants conservés uniquement dans l'application locale ne seraient pas affectés, et l'éditeur assure avoir averti individuellement toutes les personnes concernées.

Concernant les circonstances de l'intrusion, l’entreprise n'a précisé ni comment les pirates avaient pénétré dans son système ni combien de temps ils y étaient restés. Elle a toutefois associé l'incident à une attaque de grande ampleur par distillation, une technique qui consiste à exploiter les réponses d'un modèle d'IA pour en entraîner un autre. Des clés API dérobées pourraient alors servir à multiplier les requêtes aux frais de leurs propriétaires, sans même avoir à se connecter à leurs comptes. OpenCode n'a cependant pas confirmé que ces identifiants avaient servi à cette opération.