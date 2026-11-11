À partir de leurs messages et de leurs photos, Meta estime par intelligence artificielle l’âge de vos enfants sur Instagram et Facebook, dans tous les pays où ses réseaux sociaux sont disponibles. S’il s’est inscrit en se déclarant majeur, votre adolescent peut voir son compte basculer automatiquement en compte ado.
Avec un compte ado, votre enfant de 13 à 17 ans ne peut être contacté que par certaines personnes, voit moins de contenus sensibles et passe un temps limité sur l’application, sous le contrôle de ses parents. Mais il suffisait à un adolescent de se déclarer majeur à l’inscription pour échapper à ces restrictions. Pour repérer ces faux adultes, Meta fait analyser les profils Instagram et Facebook par une IA, d’abord en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe a étendu ce dispositif au monde entier, et pour Threads, ce sera pour d’ici à la fin de l’année. Quelle que soit la date de naissance saisie par votre enfant, c’est Meta qui décide, à l’aide de son IA, s’il utilise Instagram avec un compte adulte ou avec un compte ado.
Meta repère l’âge de votre enfant dans ses messages et ses photos
Pour estimer l’âge d’un utilisateur, Meta passe en revue les informations de son profil, sa biographie, ses publications, ses commentaires et les légendes de ses photos. L’entreprise guette en particulier les messages d’anniversaire et les allusions au niveau scolaire, qui donnent une idée assez précise de l’âge d’un adolescent.
Souvenez-vous, en mai, on vous expliquait que Facebook et Instagram allaient aussi examiner la morphologie et la structure osseuse des personnes visibles sur les photos et les vidéos. Meta cherche ainsi à estimer une tranche d’âge, sans identifier la personne. « Nous voulons être clairs, il ne s’agit pas de reconnaissance faciale », souligne l’entreprise.
Si Meta soupçonne qu’un compte appartient à un enfant de moins de 13 ans, l’entreprise le désactive, et son titulaire doit prouver son âge pour éviter la suppression. Entre 13 et 17 ans, le compte passe automatiquement en compte ado, avec toutes ses restrictions. Sur Instagram, des millions d’adolescents supplémentaires dans le monde vont ainsi basculer vers ces comptes protégés, selon Meta.
Meta veut confier le contrôle de l’âge aux boutiques d’applications
En Australie, où les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, Meta utilise aussi la tranche d’âge fournie par Apple. Lorsque des parents configurent l’iPhone de leur adolescent, Apple peut confirmer son âge dans l’App Store et le classer dans une tranche d’âge, qu’il transmet ensuite à Meta au moment où l’ado télécharge Instagram.
Pour Meta, ce modèle devrait devenir la règle. Le groupe soutient les lois qui obligent les boutiques d’applications à vérifier l’âge et à recueillir l’accord des parents, et plaide pour un signal unique et vérifié, envoyé depuis le téléphone à toutes les applications, plus efficace et plus respectueux de votre vie privée, selon lui.
Fin août, aux États-Unis, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars sur dix ans pour solder les poursuites de 52 procureurs généraux, qui l’accusaient d’avoir rendu Facebook et Instagram addictifs pour les mineurs. Sur cette somme, l’entreprise ne versera environ 5,3 milliards que si YouTube et TikTok acceptent à leur tour des restrictions pour les mineurs, et Meta appelle justement les deux plateformes à adopter des protections équivalentes.
En France, Emmanuel Macron voulait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais le Conseil constitutionnel a censuré la mesure en août, au nom de la liberté d’expression des mineurs et de la vie privée des adultes, dont il aurait fallu contrôler l’âge. Le gouvernement a revu sa copie et notifié de nouveaux aménagements à la Commission européenne.