Pour estimer l’âge d’un utilisateur, Meta passe en revue les informations de son profil, sa biographie, ses publications, ses commentaires et les légendes de ses photos. L’entreprise guette en particulier les messages d’anniversaire et les allusions au niveau scolaire, qui donnent une idée assez précise de l’âge d’un adolescent.

Souvenez-vous, en mai, on vous expliquait que Facebook et Instagram allaient aussi examiner la morphologie et la structure osseuse des personnes visibles sur les photos et les vidéos. Meta cherche ainsi à estimer une tranche d’âge, sans identifier la personne. « Nous voulons être clairs, il ne s’agit pas de reconnaissance faciale », souligne l’entreprise.

Si Meta soupçonne qu’un compte appartient à un enfant de moins de 13 ans, l’entreprise le désactive, et son titulaire doit prouver son âge pour éviter la suppression. Entre 13 et 17 ans, le compte passe automatiquement en compte ado, avec toutes ses restrictions. Sur Instagram, des millions d’adolescents supplémentaires dans le monde vont ainsi basculer vers ces comptes protégés, selon Meta.