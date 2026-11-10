Pour relever le défi, les chercheurs ont utilisé AlphaProof Code, un nouveau système reposant sur des agents IA capables de participer à la construction de démonstrations mathématiques. Leur mission n’était pas de chercher des failles dans Signal, mais d’aider à prouver que plusieurs propriétés de son chiffrement étaient bien respectées, y compris dans le code chargé de les appliquer. Car un protocole peut être correctement conçu sur le plan théorique et présenter malgré tout des erreurs dans son implémentation.

DeepMind a donc travaillé sur une version compilée de libsignal, la bibliothèque de référence du protocole, pour pousser les vérifications jusqu’au code machine. Les agents chargés des preuves, reposant sur Gemini 4 Carbon, ont pu explorer différentes pistes, revenir sur leurs erreurs et ajuster leurs raisonnements, sous la supervision des chercheurs aux étapes décisives. Les preuves obtenues ont ensuite été contrôlées par Lean, un logiciel capable d’en vérifier la validité mathématique.

Les résultats se sont révélés encourageants. Selon WIRED, il n’a fallu que quatre semaines à DeepMind pour démontrer plusieurs garanties cryptographiques essentielles du protocole, parmi lesquelles la confidentialité des messages, l’authentification des correspondants et certaines protections en cas de compromission des clés, sans découvrir de nouvelle vulnérabilité dans les parties examinées.

Pour pousser l’expérience plus loin, l’équipe a ensuite réintroduit dans le code de Signal deux anciennes vulnérabilités, corrigées depuis longtemps. L’outil a alors permis de démontrer mathématiquement que les versions ainsi modifiées ne respectaient plus les garanties de sécurité examinées.

Les chercheurs ont néanmoins bénéficié d’un point de départ précieux. Des travaux de vérification formelle existaient déjà sur certaines parties du protocole Signal. DeepMind a donc pu s’appuyer sur ces analyses pour étendre les démonstrations à son implémentation, jusqu’alors beaucoup plus difficile à vérifier.