Alors que le déploiement de One UI 9 touche à sa fin sur les smartphones de la marque, de premières informations commencent à circuler concernant One UI 9.5. Si une phase bêta semble annoncée pour la série Galaxy S26 en premier, avec des améliorations du clavier de Samsung, une autre fonctionnalité pourrait permettre d'enregistrer des appels, sans passer obligatoirement par l'application Téléphone.