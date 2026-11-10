Enregistrer tous vos appels sur votre smartphone Samsung, un mythe qui deviendra bientôt réalité ? Google Meet, Telegram et WhatsApp pourraient bientôt être compatibles.
Alors que le déploiement de One UI 9 touche à sa fin sur les smartphones de la marque, de premières informations commencent à circuler concernant One UI 9.5. Si une phase bêta semble annoncée pour la série Galaxy S26 en premier, avec des améliorations du clavier de Samsung, une autre fonctionnalité pourrait permettre d'enregistrer des appels, sans passer obligatoirement par l'application Téléphone.
Seule l'application Téléphone de Samsung le permet
À l'heure actuelle, l'outil intégré aux téléphones Samsung permet d'enregistrer les communications téléphoniques traditionnelles, via l'application Téléphone de Samsung. Cependant, les applications tierces ne sont pas prises en charge. Pourtant, de nombreuses personnes utilisent WhatsApp ou Telegram notamment, pour téléphoner. Le constructeur devrait permettre de rendre ces applications compatibles.
D'après les éléments partagés par nos confrères de SamMobile, une option intitulée « Enregistrer les appels dans d'autres applications » a fait son apparition dans l'application Téléphone, au sein du menu Paramètres > Enregistrements d'appels et transcriptions. Dans cette section, une liste d'applications disponibles affiche pour l'instant WhatsApp, Telegram et Google Meet.
Comment ça fonctionnerait ?
Chaque application dispose de son propre interrupteur d'activation, ce qui permettrait de gérer la fonction au cas par cas. Nos confrères précisent que l'appareil de test ne disposait que de ces trois applications installées, ce qui laisse supposer que la liste définitive pourrait comporter davantage de services.
Les captures d'écran révèlent également la présence d'un avertissement : l'appareil n'émettra aucune notification sonore pour signaler qu'un enregistrement est en cours. Ça sera donc à l'utilisateur d'informer les autres participants. En raison des différentes lois régissant l'enregistrement des communications, la fonctionnalité pourrait être réservée à certains pays, et Samsung pourrait ajouter une annonce préalable au démarrage de l'appel dans certaines régions.
Samsung n'ayant pas encore officialisé One UI 9.5, cette fonctionnalité demeure au stade de développement et reste susceptible d'être modifiée ou retirée avant la version finale. Le lancement attendu du programme bêta devrait permettre d'en savoir plus sur son intégration effective.
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