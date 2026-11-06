Bon, il est inutile de chercher le record de vitesse. Ce TGV a été pensé pour faire mieux, pas plus vite. Son nez marqué d'une ellipse noire fend l'air plus efficacement et réduit la consommation d'énergie de 20 % à performances égales, avec 32 % d'émissions de CO 2 en moins. Le train est recyclable à 97 %, et 25 % de ses matériaux, soit 100 tonnes par rame, sont déjà issus du recyclage. Une motrice a même été envoyée en chambre climatique à Vienne, en Autriche, pour des essais entre -20 °C et +50 °C. Sa climatisation a été taillée pour un climat qui se réchauffe. Mais le réseau, lui, reste le même, forcément vieillissant.