La version « capacitaire », elle, cible les lignes ultra-fréquentées, à savoir les lignes 7, 8 et 13. Elle réduit les places assises à 122 (90 fixes et 32 rabattables) au profit de l'espace debout, et peut atteindre 844 voyageurs au plus fort de l'heure de pointe, contre 592 en conditions normales. La RATP et Île-de-France Mobilités voient ces deux versions comme une réponse aux quatre secondes de retard prises en station à cause de voyageurs bloquent les portes et font perdre l'équivalent d'un train par heure sur la ligne. La fluidité des montées-descentes devient donc un paramètre de performance du réseau.