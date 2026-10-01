Pour les trajets de moyenne et longue distance, Trenitalia a dévoilé l’Intercity 200, également conçu par le constructeur français sur sa plateforme Coradia Stream. Cette rame capable d’atteindre les 200 km/h a été conçue pour consommer jusqu’à 30% d’énergie en moins que les modèles précédents, selon le fabricant. Ses 403 places assises s’accompagnent d’espaces familiaux, de trois emplacements pour les personnes à mobilité réduite et de huit places pour vélos, avec des possibilités de recharge pour les modèles électriques.

Le travail porte aussi sur les composants que les passagers ne verront jamais. Alstom exposait ainsi un bogie sans châssis classique, cet ensemble placé sous la caisse qui porte les roues. L’architecture vise à réduire le poids et les vibrations tout en améliorant l’accessibilité.

L’allègement occupe également CRRC, le numéro un mondial du matériel ferroviaire. Avec son métro Vellink, le groupe chinois revendique un poids réduit d’environ 18% et une consommation abaissée de plus de 10% par rapport à des véhicules conventionnels. À bord, CRRC mise sur de grandes baies panoramiques et des sièges pivotants. Les capteurs et l’IA embarqués doivent, eux, surveiller les voies et repérer les défaillances en temps réel.