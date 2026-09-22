Le point de départ de cette collaboration officialisée ce mardi 22 septembre entre Decathlon et Alstom fut une enquête de terrain, menée directement auprès des voyageurs, pour identifier les points de friction concrets de leur trajet, où le passage du vélo au train se complique. Decathlon a un certain savoir-faire en la matière, en tant que concepteur-fabricant, qui lui permet d'équiper les usages quotidiens du vélo et de la trottinette. Alstom, de son côté, apporte sa maîtrise de constructeur ferroviaire, de la conception des trains dans lesquels nous voyageons chaque jour, à l'aménagement des espaces à bord, en passant par la gestion du flux des voyageurs en gare. Ça, c'était pour le contexte et la présentation.