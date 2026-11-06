Quant à la question de la vie… Par le passé, ces gaz venus du magma ont pu être bien plus abondants. Ils auraient alors contribué à épaissir l'atmosphère, qui retenait mieux la chaleur, à adoucir le climat et à permettre à l'eau liquide de couvrir une bonne partie de la surface. Et si de la lave remontant dans la croûte rencontre de l'eau souterraine, elle pourrait la réchauffer et créer des poches chaudes, propices à la vie. C'est ce qu'on appelle des systèmes hydrothermaux : sur Terre, des micro-organismes prospèrent dans ce type d'environnement. Pour Daniel Mège, chercher la vie dans les fissures d'Alba Mons aurait donc tout son sens. Si de tels systèmes y sont actifs, ils fourniraient aux micro-organismes les ingrédients et l'énergie nécessaires, tout en les protégeant d'une surface hostile et changeante. Colin Wilson, responsable scientifique de TGO à l'ESA, estime que ces résultats pourraient être le plus grand succès de la sonde à ce jour.